Partanna, getta 400 grammi di hashish dalla finestra durante la perquisizione

01/10/2026 10:45:00

I carabinieri entrano in casa per una perquisizione nei confronti del figlio, sospettato di essere l'autore di una rapina. Durante il controllo, però, il padre avrebbe tentato di disfarsi di 400 grammi di hashish e di un bilancino di precisione gettandoli dalla finestra. È accaduto a Partanna, dove l'uomo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare era stata delegata dall'Autorità giudiziaria e riguardava un giovane, indicato dagli investigatori come presunto autore di una rapina.

Durante le operazioni, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, il padre convivente sarebbe stato sorpreso mentre cercava di liberarsi dello stupefacente lanciandolo dalla finestra.

I militari hanno recuperato quanto era stato gettato: circa 400 grammi di hashish, suddivisi tra panetti e singole dosi, insieme a un bilancino di precisione.

Il materiale è stato sequestrato e per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza.

Dopo l'udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini e le responsabilità dell'indagato dovranno essere accertate definitivamente nel corso del procedimento, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.



