Aeroporti siciliani, protestano i lavoratori: sabato sit-in anche a Trapani
Due ore di mobilitazione contemporanea negli aeroporti di Trapani, Palermo, Catania e Comiso. Sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 12, lavoratrici e lavoratori del comparto aeroportuale siciliano parteciperanno a sit-in e assemblee promossi da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Al centro della protesta ci sono le condizioni di lavoro e la richiesta di un piano regionale per affrontare le emergenze negli scali.
La mobilitazione coinvolgerà quindi anche l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi e nasce dalle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali dopo le difficoltà registrate durante l'estate nel sistema aeroportuale siciliano.
La richiesta di un fondo per le emergenze
I sindacati chiedono innanzitutto l'istituzione di un fondo strutturale per le emergenze aeroportuali. Le risorse, secondo la proposta, dovrebbero poter essere utilizzate rapidamente in caso di chiusura o forte riduzione dell'operatività di uno degli aeroporti siciliani a causa di eventi eccezionali.
La seconda richiesta riguarda la predisposizione di un piano di emergenza che permetta di coordinare i quattro scali e preveda strumenti di sostegno per i lavoratori coinvolti.
La questione era già stata affrontata durante una riunione del 14 agosto. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA sostengono però che da allora non siano arrivati gli interventi richiesti.
«Condizioni di lavoro non più sostenibili»
A firmare la presa di posizione sono i segretari generali Alessandro Grasso per Filt-Cgil, Dionisio Giordano per Fit-Cisl, Katia Di Cristina per Uiltrasporti Sicilia e Domenico De Cosimo per Ugl TA.
Secondo le organizzazioni sindacali, i lavoratori continuerebbero a essere sottoposti a «ritmi lavorativi massacranti», una situazione che, sostengono, «potrebbe mettere a rischio le condizioni di sicurezza».
I sindacati affermano inoltre di avere chiesto una nuova convocazione per definire il piano di emergenza e il fondo destinato ai lavoratori del trasporto aereo, senza avere finora ottenuto risposte.
La protesta di sabato
Da qui la decisione di organizzare la mobilitazione del 3 ottobre. Le quattro sigle chiedono alla Regione di aprire un confronto con i soggetti coinvolti nel sistema aeroportuale.
«Questa situazione sta danneggiando l'immagine e l'economia della nostra regione. Trovare soluzioni per evitare che la Sicilia venga abbandonata dal turismo mondiale dovrebbe essere una priorità assoluta per l'assessorato competente e per lo stesso presidente della Regione», sostengono i sindacati.
E concludono: «Gli aeroporti sono le porte della Sicilia: chi le tiene aperte ogni giorno non può continuare a essere lasciato fuori dalla porta delle istituzioni».
Lavoro nero nei campi tra Marsala e Petrosino, i sindacati: "Serve contrasto più efficace al caporalato"
L’operazione della Guardia di Finanza di Marsala, condotta nell’ambito del piano provinciale di contrasto al lavoro sommerso, ha portato alla scoperta di 19 lavoratori irregolari in tre aziende agricole tra Marsala e Petrosino....
Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...
È una delle forme più comuni di comunicazione locale. Esci di casa al mattino e trovi un foglio attaccato accanto all’ingresso: l’acqua verrà interrotta, sarà vietato parcheggiare, sono...
Aeroporti siciliani, protestano i lavoratori: sabato sit-in anche a Trapani
Due ore di mobilitazione contemporanea negli aeroporti di Trapani, Palermo, Catania e Comiso. Sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 12, lavoratrici e lavoratori del comparto aeroportuale siciliano parteciperanno a sit-in e assemblee promossi da Filt-Cgil,...
PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...
Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste