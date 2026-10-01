Mare Monstrum, ecco perché sono stati assolti Crocetta e Morace
Nessuna prova sufficiente per dimostrare uno scambio di natura corruttiva. È questo il fulcro delle motivazioni con cui la Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione per l'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, per il suo ex collaboratore (oggi assessore a Messina) Massimo Finocchiaro e per l'armatore Ettore Morace. I tre erano imputati nel troncone dell'inchiesta "Mare Monstrum".
Secondo quanto ricostruito dai giudici, manca la necessaria concretezza su ciò che Crocetta avrebbe dovuto compiere in violazione dei propri doveri per giustificare la ricezione di denaro. La Procura sosteneva che due bonifici da 5mila euro ciascuno, destinati da Liberty Lines a "Riparte Sicilia", fossero legati all'interessamento dell'ex governatore per garantire più corse e risorse per i collegamenti con le isole minori.
Tuttavia, per la Corte d'Appello gli elementi raccolti non consentono di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Crocetta avesse piena consapevolezza del significato corruttivo che l'accusa attribuiva a quei finanziamenti.
I giudici si sono soffermati anche sull'incontro del 28 marzo 2017 a Palazzo d'Orléans. Si trattò di un vertice informale e non verbalizzato, che di per sé non basta a dimostrare l'esercizio di pressioni illecite. Nel ragionamento della Corte emerge una netta distinzione tra il piano della semplice "inopportunità politica o amministrativa" e quello della "tipicità penale". In aula, i dirigenti Doretea Piazza e Fulvio Bellomo hanno dichiarato di non essersi sentiti intimiditi né costretti a modificare le proprie valutazioni tecniche.
La Corte conclude quindi che l'appello presentato dalla Procura, pur basandosi su spunti investigativi suggestivi, non è riuscito a individuare quelle "fratture logiche decisive" in grado di scalfire l'impianto argomentativo che aveva portato all'assoluzione.
Giustizia, accordi sul Fondo Risorse Decentrate per i lavoratori dei tribunali di Trapani e Marsala
La Funzione pubblica Cgil di Trapani ha sottoscritto gli accordi per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate relativo al 2024 destinato al personale dei tribunali di Trapani e Marsala. L’intesa riguarda anche la sezione di Pantelleria,...
Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...
È una delle forme più comuni di comunicazione locale. Esci di casa al mattino e trovi un foglio attaccato accanto all’ingresso: l’acqua verrà interrotta, sarà vietato parcheggiare, sono...
Mare Monstrum, ecco perché sono stati assolti Crocetta e Morace
Nessuna prova sufficiente per dimostrare uno scambio di natura corruttiva. È questo il fulcro delle motivazioni con cui la Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione per l'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta,...
PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...
Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste