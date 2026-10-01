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Cronaca

» Giudiziaria
01/10/2026 10:13:00

Mare Monstrum, ecco perché sono stati assolti Crocetta e Morace

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/mare-monstrum-ecco-perche-sono-stati-assolti-crocetta-e-morace-450.jpg

Nessuna prova sufficiente per dimostrare uno scambio di natura corruttiva. È questo il fulcro delle motivazioni con cui la Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione per l'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, per il suo ex collaboratore (oggi assessore a Messina) Massimo Finocchiaro e per l'armatore Ettore Morace. I tre erano imputati nel troncone dell'inchiesta "Mare Monstrum".

 

Secondo quanto ricostruito dai giudici, manca la necessaria concretezza su ciò che Crocetta avrebbe dovuto compiere in violazione dei propri doveri per giustificare la ricezione di denaro. La Procura sosteneva che due bonifici da 5mila euro ciascuno, destinati da Liberty Lines a "Riparte Sicilia", fossero legati all'interessamento dell'ex governatore per garantire più corse e risorse per i collegamenti con le isole minori.

Tuttavia, per la Corte d'Appello gli elementi raccolti non consentono di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Crocetta avesse piena consapevolezza del significato corruttivo che l'accusa attribuiva a quei finanziamenti.

 

I giudici si sono soffermati anche sull'incontro del 28 marzo 2017 a Palazzo d'Orléans. Si trattò di un vertice informale e non verbalizzato, che di per sé non basta a dimostrare l'esercizio di pressioni illecite. Nel ragionamento della Corte emerge una netta distinzione tra il piano della semplice "inopportunità politica o amministrativa" e quello della "tipicità penale". In aula, i dirigenti Doretea Piazza e Fulvio Bellomo hanno dichiarato di non essersi sentiti intimiditi né costretti a modificare le proprie valutazioni tecniche.

 

La Corte conclude quindi che l'appello presentato dalla Procura, pur basandosi su spunti investigativi suggestivi, non è riuscito a individuare quelle "fratture logiche decisive" in grado di scalfire l'impianto argomentativo che aveva portato all'assoluzione.









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