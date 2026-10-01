Castelvetrano, l'ex comandante della Polizia Municipale ricorre contro il Comune
È fissata per il 20 ottobre la prima udienza davanti al giudice del lavoro sul ricorso presentato da Antonio Ferracane, ex comandante della Polizia municipale di Castelvetrano, contro il Comune.
Il cambio al vertice
Ferracane, dal 1° luglio, non è più alla guida del corpo. Il sindaco Giovanni Lentini ha infatti affidato il comando a Giuliano Panierino, che nel frattempo ha lasciato l’incarico di comandante della Polizia municipale di Campobello di Mazara.
È proprio sulla procedura utilizzata dall’amministrazione per arrivare alla scelta di Panierino che si concentra il ricorso dell’ex comandante.
La contestazione sulla procedura
Nel ricorso viene messa in discussione, tra gli altri aspetti, la mancata attivazione di un interpello interno prima di procedere al conferimento dell’incarico all’esterno.
La vicenda sarà ora sottoposta alla valutazione del giudice del lavoro, chiamato a esaminare le contestazioni sollevate da Ferracane e la correttezza della procedura adottata dal Comune.
Il Comune si affida a un legale esterno
Per difendere l’ente, l’amministrazione comunale ha conferito l’incarico all’avvocato Vito Salvatore Buffa, scegliendo di non affidarsi all’Avvocatura comunale.
Alla base della decisione, secondo quanto riportato nel provvedimento, ci sarebbe il rischio di una «ipotesi di conflitto di interessi»
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