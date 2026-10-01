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» Dai Comuni
01/10/2026 22:00:00

Santa Ninfa: martedì in consiglio comunale si affronterà la crisi dell'agricoltura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/santa-ninfa-martedi-in-consiglio-comunale-si-affrontera-la-crisi-dell-agricoltura-450.jpg

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa discuterà della crisi del settore agricolo in una seduta appositamente convocata per le 20,30 di martedì 6 ottobre.

 

Una mozione unitaria

L’aula sarà chiamata ad approvare una mozione unitaria, frutto del confronto avviato nella riunione della Conferenza dei capigruppo del 25 settembre. All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio Nicola Biondo, i capigruppo Vincenzo Di Stefano e Linda Genco, insieme ai consiglieri indipendenti Alberto Balsamo e Marianella Mistretta.

 

Dalla presa d’atto alle proposte

Il documento parte dalla presa d’atto della grave situazione che interessa attualmente il comparto agricolo e punta a individuare possibili interventi concreti per sostenere il settore.

La mozione, infatti, non si limita a evidenziare le difficoltà attraversate dagli operatori agricoli, ma intende contribuire alla ricerca di soluzioni operative, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni competenti e l’individuazione di misure capaci di affrontare le criticità che gravano sul comparto.









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