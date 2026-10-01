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» Dai Comuni
01/10/2026 17:31:00

Mazara, al Civic Center al via due iniziative dedicate ai giovani

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Il 2 ottobre inaugura lo spazio di ascolto, il 3 ottobre prende il via “Dialoghi Urbani”: sei incontri sulla partecipazione e sull’impegno civile

Il mese di ottobre porta al Civic Center di Mazara del Vallo una serie di iniziative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di favorire il confronto, la partecipazione e il rapporto tra nuove generazioni e istituzioni.

I primi due appuntamenti sono in programma venerdì 2 ottobre alle 18.30 e sabato 3 ottobre alle 18. A presentarli è l’assessore comunale alla Partecipazione e alle Politiche Giovanili Gianfranco Casale, che parla di due percorsi differenti ma accomunati dalla volontà di offrire ai giovani occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della città.

Uno spazio di ascolto ogni primo venerdì del mese

Venerdì 2 ottobre sarà inaugurato il nuovo spazio di ascolto e confronto con i giovani, che si terrà poi ogni primo venerdì del mese. L’iniziativa sarà curata dall’assessore Casale insieme ai ragazzi del Servizio Civile comunale e sarà dedicata alla raccolta di bisogni, idee, prospettive e proposte delle nuove generazioni.

All’inaugurazione parteciperà anche la consigliera comunale Paola Caltagirone, indicata da Casale come l’unica componente del Consiglio comunale ad aver risposto all’invito rivolto dall’amministrazione a tutti i consiglieri.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dalla Commissione regionale ANCI Sicilia per le Politiche Giovanili, dopo la conferenza di Caltanissetta del 21 febbraio scorso. L’obiettivo è dotare anche Mazara di uno sportello di ascolto per i giovani, animato gratuitamente da amministratori e rappresentanti politici locali.

Secondo l’assessore, lo spazio vuole contribuire a ridurre le distanze tra istituzioni e giovani, raccogliendo le esigenze di una generazione chiamata ad affrontare scelte importanti per il proprio futuro e per quello della comunità.

Al via i “Dialoghi Urbani”

Sabato 3 ottobre, sempre al Civic Center, prenderà invece il via “Dialoghi Urbani”, un ciclo di sei incontri promosso dall’associazione Mezza Aps in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il percorso punta a far conoscere esperienze, strumenti e persone impegnate nella trasformazione delle proprie comunità, stimolando la partecipazione dei giovani all’impegno civile e alla costruzione della Mazara del futuro.

Il primo appuntamento sarà dedicato ai temi della democrazia partecipata e della restanza. Ospite sarà Federica Pollari, esponente di Patto per Restare, coordinamento che riunisce circa sessanta realtà siciliane impegnate sul tema del diritto a restare nei propri territori.

Due percorsi, un obiettivo

«Sono due iniziative diverse – sottolinea l’assessore Gianfranco Casale – ma con un obiettivo comune: creare occasioni perché i giovani possano incontrarsi, confrontarsi e avere un ruolo attivo nella costruzione della città».

L’amministrazione invita quindi i giovani a partecipare ai due appuntamenti di apertura, pensati come momenti distinti ma complementari: da un lato l'ascolto diretto delle esigenze delle nuove generazioni, dall’altro un percorso di confronto sui temi della partecipazione e dell’impegno nella comunit









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