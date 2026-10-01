Marsala cerca un altro dirigente. Questa volta per Finanze e Tributi, ma nel bando c'è già un'errata corrige

01/10/2026 13:34:00

Il Comune di Marsala cerca un altro dirigente. Dopo la selezione estiva per il dirigente tecnico dei Servizi Pubblici Locali, Palazzo VII Aprile apre adesso la procedura per un dirigente amministrativo-contabile destinato al Settore Finanze e Tributi.

Anche questa volta si ricorre all’articolo 110 del Tuel: incarico a tempo determinato, niente graduatoria di merito e, alla fine del percorso, scelta affidata alla sindaca Andreana Patti tra i candidati giudicati idonei.

Le domande devono essere presentate entro le 23:59 del 13 ottobre 2026. avviso di selezione per dirigen…

E stavolta non c'è Ferragosto di mezzo. Ma il bando, pubblicato il 28 settembre, ha già avuto bisogno di una piccola manutenzione: il Comune ha dovuto pubblicare un'errata corrige perché in due punti erano rimasti riferimenti alla precedente selezione del dirigente tecnico.

Un altro articolo 110 per costruire la nuova dirigenza

L'avviso nasce dalla programmazione contenuta nel PIAO 2026-2028 e riguarda un posto di dirigente amministrativo-contabile per il Settore Finanze e Tributi. L'incarico decorrerà dalla firma del contratto e non potrà comunque superare la durata del mandato della sindaca. avviso di selezione per dirigen…

È un particolare importante perché, come già avvenuto per il dirigente tecnico, non siamo davanti al classico concorso pubblico che porta all'assunzione a tempo indeterminato.

La procedura serve a individuare una figura dirigenziale legata temporalmente all'attuale mandato amministrativo.

Chi può partecipare

Tra i requisiti specifici ci sono titoli universitari nell'area economica, politica e statistica e una qualificata esperienza professionale e dirigenziale, secondo le diverse casistiche indicate nell'avviso.

Il colloquio sarà particolarmente centrato sulla gestione economica dell'ente: bilancio, tributi, ragioneria, economato, controlli di gestione e regolarità contabile, entrate e riscossione coattiva, finanziamenti e investimenti, fondi europei, partecipate, piani economico-finanziari e riforma della contabilità Accrual. avviso di selezione per dirigen…

Insomma, si cerca la persona che dovrà mettere le mani sui conti del Comune. E non è esattamente una mansione secondaria.

Curriculum e colloquio. Poi decide Patti

La procedura ricalca quella già utilizzata per il dirigente tecnico.

Una commissione esaminerà i candidati attraverso curriculum e colloquio. Ma l'avviso chiarisce che la valutazione non produrrà alcuna graduatoria di merito.

Conclusi i colloqui, la commissione formerà l'elenco degli idonei e lo sottoporrà alla sindaca. Sarà quindi Andreana Patti, con proprio decreto motivato, a scegliere il dirigente tenendo conto, tra l'altro, del curriculum, delle esperienze professionali, delle competenze, dell'esito del colloquio, delle caratteristiche del settore e degli obiettivi dell'amministrazione. avviso di selezione per dirigen…

Anche qui, dunque, è utile distinguere bene le cose: c'è una selezione pubblica, ma non c'è un vincitore determinato da una graduatoria. L'avviso precisa inoltre che la procedura non ha carattere concorsuale, non attribuisce alcun diritto al posto e potrebbe anche concludersi senza alcuna assunzione. avviso di selezione per dirigen…

E nel bando spunta il copia e incolla

C'è poi una curiosità.

Dopo la pubblicazione dell'avviso, il Comune ha dovuto emanare un'errata corrige per due errori materiali. Nel testo erano rimasti il riferimento al “Settore SPL”, cioè Servizi Pubblici Locali, e addirittura la dicitura relativa alla selezione di un “Dirigente Tecnico per il Settore Servizi Pubblici Locali”.

Sono evidentemente tracce del precedente avviso utilizzato come modello.

Il Comune ha quindi corretto le diciture sostituendole con “Settore Finanze e Tributi” e con il riferimento corretto al posto di dirigente amministrativo-contabile. AVVISO ERRATA CORRIGE

Nulla che modifichi la sostanza della procedura. Ma il copia e incolla, si sa, è uno strumento molto efficiente: bisogna soltanto ricordarsi, alla fine, di rileggere.

Domande entro il 13 ottobre

Questa volta i candidati hanno tempo fino al 13 ottobre. L'avviso prevede la presentazione attraverso il portale InPA oppure tramite Pec, secondo le modalità indicate dal Comune.

Dopo il caso estivo del dirigente tecnico – quando Tp24 aveva evidenziato i tempi particolarmente stretti della selezione aperta a ridosso di Ferragosto e il Comune aveva successivamente prorogato la scadenza dal 24 al 31 agosto – la nuova amministrazione procede dunque con un'altra casella importante della propria organizzazione.

Prima i Servizi Pubblici Locali, adesso Finanze e Tributi.

La macchina dirigenziale dell'amministrazione Patti prende forma. E anche questa nomina sarà da seguire fino alla fine: perché si selezionano gli idonei, si fanno colloqui, si valutano titoli ed esperienze. Ma alla fine il nome lo sceglie la sindaca.



