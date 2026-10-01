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» Dai Comuni
01/10/2026 13:05:00

Marsala: a Palazzo Municipale le delegazioni di studenti Erasmus del progetto "Make It Better"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/marsala-a-palazzo-municipale-le-delegazioni-di-studenti-erasmus-del-progetto-make-it-better-450.jpg

La sindaca di Marsala Andreana Patti, insieme agli assessori Daniele Nuccio e Anna Caliò, ha accolto a Palazzo Municipale le delegazioni studentesche provenienti da Germania, Paesi Bassi, Francia, Norvegia e Spagna, arrivate in città nell’ambito del progetto Erasmus+ “Make It Better - The Living Odyssey” (MIB).

A rappresentare l’Italia è il Liceo Pascasino Giovanni XIII, diretto da Annamaria Angileri, che coordina il progetto europeo. L’iniziativa coinvolge studenti e docenti di diversi Paesi e punta a promuovere il confronto e la collaborazione tra le giovani generazioni.

Sostenibilità, inclusione e patrimonio culturale

Il progetto Erasmus+ è incentrato su alcuni temi di particolare attualità: la sostenibilità ambientale, l’inclusione e la valorizzazione del patrimonio culturale dei territori coinvolti.

Durante l’incontro in Municipio, gli studenti e i docenti hanno avuto modo di condividere con l’amministrazione comunale il significato delle attività previste dal progetto e dell'esperienza di cooperazione europea.

Il saluto della sindaca Patti

Nel corso del suo intervento, la sindaca Andreana Patti ha sottolineato il valore delle tematiche affrontate dagli studenti, ricordando come siano al centro anche del confronto nelle istituzioni dell’Unione europea.

«Sono tematiche di grande attualità, le sfide su cui ci si confronta nelle sedi istituzionali dell’UE», ha affermato Patti, rivolgendo il proprio saluto agli studenti e ai docenti coordinati dalla referente del progetto, la professoressa Rossella Giacalone.

Attività e confronto tra i giovani europei

Il programma prevede attività didattiche, laboratori e percorsi condivisi tra le delegazioni dei diversi Paesi. Un'occasione di confronto che mette in relazione realtà territoriali differenti e consente agli studenti di approfondire le rispettive esperienze.

Per la sindaca si tratta di esempi di cooperazione europea giovanile, capaci di valorizzare le città coinvolte e di favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche.

Foto ricordo e gagliardetto istituzionale

La visita a Palazzo Municipale si è conclusa con le foto ricordo insieme agli amministratori e con la consegna alle delegazioni del gagliardetto istituzionale della città di Marsala, a suggellare l'incontro tra la comunità locale e gli studenti arrivati in città nell'ambito del progetto Erasmus+.\









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