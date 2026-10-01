Alcamo: aumentano le ore per 148 dipendenti comunali. Sei nuove educatrici per lo Spazio Gioco
A partire dal mese di ottobre, 148 dipendenti part-time del Comune di Alcamo, rientranti nell’ambito dell’ex legge regionale 5/2014, vedranno aumentare il proprio orario di lavoro. L’incremento sarà possibile grazie alla combinazione di contributi regionali e fondi comunali.
Nel dettaglio, è previsto un aumento contrattuale strutturale di due ore settimanali fino al 31 dicembre 2028, al quale si aggiungerà un’ulteriore integrazione di cinque ore fino al 31 dicembre 2026.
26 addetti degli asili nido passano a tempo pieno
Novità anche per il personale degli asili nido comunali. Per 26 addetti è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, per complessive 36 ore settimanali.
Il provvedimento rientra nell’ambito del PEF (Piano Economico Finanziario) degli asili nido e punta a rafforzare la disponibilità di personale nei servizi educativi comunali.
Sei nuove educatrici per lo Spazio Gioco
Contestualmente, il Comune procederà allo scorrimento della graduatoria per l'assunzione di sei educatrici destinate allo Spazio Gioco.
Le nuove figure professionali saranno operative, a partire dal 1° ottobre 2026, nei due asili comunali Rodari e Salgari, dove prenderanno il via le attività del servizio.
Surdi e Donato: «Investire sulle risorse umane significa offrire servizi migliori»
Il sindaco Domenico Surdi e il vicesindaco con delega alle Politiche del personale, Alberto Donato, sottolineano il valore degli interventi per l'organizzazione dei servizi comunali.
«I risultati raggiunti sono la dimostrazione concreta dell'impegno di questa Amministrazione nel valorizzare il personale e potenziare le risposte ai cittadini», dichiarano congiuntamente.
Secondo gli amministratori, l'utilizzo dei fondi comunali insieme ai contributi regionali consentirà di aumentare l'orario di lavoro di 148 dipendenti, portare a tempo pieno 26 operatrici degli asili nido e garantire l'avvio dello Spazio Gioco con sei nuove educatrici.
«Investire sulle risorse umane del Comune significa offrire alla collettività di Alcamo servizi pubblici sempre più efficienti, continui e di alta qualità», concludono Surdi e Donato.
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