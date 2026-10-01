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Cultura
01/10/2026 06:51:00

Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva: è grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790830409-0-vittorio-sgarbi-ricoverato-in-terapia-intensiva-e-grave.jpg

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova in terapia intensiva. Il critico e storico dell’arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni. Il ricovero è stato confermato dallo stesso ospedale, mentre al momento non sono state rese note le ragioni che lo hanno reso necessario.

Una notizia che riguarda da vicino anche la provincia di Trapani. Sgarbi è stato infatti sindaco di Salemi dal 2008 al 2012, una delle esperienze politiche e amministrative più note – e discusse – della sua lunga carriera pubblica.

 

I problemi di salute dell’ultimo periodo

 

Non è la prima volta che Sgarbi viene ricoverato al Gemelli. Nel marzo del 2025 era stato curato nello stesso ospedale per una profonda sindrome depressiva, accompagnata da isolamento, forte perdita di peso e difficoltà ad alimentarsi.

Lo scorso febbraio era tornato in pubblico a Ferrara, in occasione del rientro alla Certosa della grande tela di Giuseppe Avanzi. Era apparso molto dimagrito e fisicamente provato, accompagnato dalla compagna Sabrina Colle.

L’8 maggio aveva poi festeggiato il suo 74esimo compleanno a Venezia, dove era stato ricevuto a Ca’ Giustinian dal presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco.

 

Gli anni di Salemi

 

Per il Trapanese, Vittorio Sgarbi non è soltanto il critico d’arte diventato celebre in televisione e protagonista per decenni della politica italiana.

Nel 2008 venne eletto sindaco di Salemi, dove lanciò una stagione amministrativa costruita soprattutto attorno alla cultura, all’arte e alla promozione internazionale della città. Nella sua giunta entrò anche il fotografo Oliviero Toscani, con la delega alla creatività e ai diritti umani.

Furono gli anni di iniziative molto ambiziose e altrettanto discusse, tra progetti culturali, provocazioni e una continua esposizione mediatica della città. Sgarbi lasciò la carica nel febbraio del 2012. Nello stesso anno il Comune di Salemi venne poi sciolto per infiltrazioni mafiose.

Tra le iniziative di quella stagione ci fu anche l’arrivo a Salemi dell’enorme archivio della celebre videoteca newyorkese Kim’s Video: circa 55 mila film trasferiti dagli Stati Uniti in Sicilia, una vicenda che negli anni successivi avrebbe avuto sviluppi piuttosto tormentati.

 

Le vicende degli ultimi mesi

 

Negli ultimi mesi Sgarbi è stato anche al centro della battaglia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina, che si è rivolta al Tribunale civile di Roma chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che non fosse più in grado di occuparsi autonomamente della propria persona e dei propri interessi.

A febbraio era arrivata invece l’assoluzione dall’accusa di riciclaggio nel procedimento relativo al dipinto La cattura di San Pietro di Rutilio Manetti.

Adesso il nuovo ricovero al Gemelli. Le informazioni ufficiali, al momento, si fermano qui: Sgarbi è in terapia intensiva e non sono state comunicate le cause del ricovero. Secondo le prime notizie diffuse nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre, le sue condizioni sarebbero gravi.

 



Cultura | 2026-10-01 06:51:00
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