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Cultura
01/10/2026 15:54:00

Favignana Blue & Green 2026, parte la sfida europea delle busiate al pesto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/favignana-blue-amp-green-2026-parte-la-sfida-europea-delle-busiate-al-pesto-450.jpg

Le busiate con il pesto alla trapanese cercano un riconoscimento europeo. E il primo passo formale sarà compiuto domani, venerdì 2 ottobre, a Favignana. A Palazzo Florio sarà presentato il gruppo di interesse che avvierà ufficialmente l’iter per ottenere la STG, Specialità Tradizionale Garantita, per uno dei piatti più riconoscibili della cucina trapanese.

È il passaggio centrale di “Favignana Blue & Green 2026”, l’Expo delle Filiere Produttive della Sicilia Occidentale in programma venerdì 2 e sabato 3 ottobre.

L’iniziativa, promossa da CNA Sicilia con CNA Trapani, mette insieme produttori, ristoratori e operatori economici. Non soltanto una vetrina, dunque: una parte del programma punta a creare rapporti commerciali tra chi produce nel territorio e chi quei prodotti li porta sulle tavole.

Busiate e pesto trapanese, parte l’iter

L’appuntamento principale è fissato venerdì 2 ottobre alle 17.30, quando sarà presentato il gruppo di interesse per il riconoscimento delle “Busiate con il pesto alla trapanese” come Specialità Tradizionale Garantita.

La STG, a differenza delle denominazioni legate all’origine geografica, tutela soprattutto gli elementi tradizionali di una specialità, come la composizione o il metodo di produzione. Quello di Favignana sarà dunque l'inizio di un percorso che dovrà definire con precisione le caratteristiche della preparazione prima di arrivare all'eventuale riconoscimento europeo.

La dichiarazione di intenti coinvolgerà istituzioni, imprese, mondo della ricerca e della formazione. Alle 19 si passerà ai fornelli con un cooking show dedicato alle busiate con il pesto alla trapanese, curato da Rosi Napoli, presidente dei Ristoratori CNA Trapani e coordinatrice regionale Lady Chef Sicilia.

Undici imprese a Palazzo Florio

L’Expo aprirà al pubblico dalle 18 alle 23 con stand, degustazioni e incontri con produttori e artigiani.

A Palazzo Florio saranno presenti undici aziende della Sicilia occidentale: GIA.FRA.RO, Gazzerosse, Agricola Amigdala, Nesos Gin, L’Orto di Mimì, Azienda Agricola Antonio Spezia, Pasticceria Genco, Pastificio Triolo, Pastificio Buffa, Molino Oddo e Azienda Agricola Val dell’Agro Ericino.

Dalle 19.30 il programma si allargherà alla tradizione popolare con “Favignana in Festa”, tra cantastorie e Opera dei Pupi Siciliani.

Sabato l’incontro tra produttori e ristoratori

La parte più strettamente economica arriverà sabato 3 ottobre, dalle 16 alle 18, con il “Blue & Green Business Match”.

Le aziende espositrici incontreranno ristoranti, bar, gelaterie e altri operatori economici dell’isola per valutare forniture e possibili collaborazioni. L'obiettivo è fare in modo che l'Expo non si esaurisca nella presentazione dei prodotti, ma possa creare nuovi rapporti tra produzione e ristorazione.

Dalle 18 alle 23 Palazzo Florio tornerà ad aprire al pubblico con stand, degustazioni e presentazioni. Alle 18 è prevista la musica folk popolare dei Sicitalia, mentre alle 21.30 torneranno cantastorie e Pupi Siciliani. La chiusura è prevista alle 23.

“Favignana Blue & Green 2026” è cofinanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato alle Attività Produttive, nell’ambito del progetto “Sicilia che piace – Anno 2026”, e ha il patrocinio gratuito del Comune di Favignana.









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