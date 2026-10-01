Un asteroide porta il nome di Valerio Rizzo: il pianista castelvetranese scomparso lo scorso anno

01/10/2026 12:19:00

Il nome di Valerio Rizzo continuerà a viaggiare nello spazio. Al pianista e compositore di Castelvetrano, scomparso lo scorso anno a soli 32 anni a causa di una malattia incurabile, è stato infatti dedicato un asteroide: il numero 151280, ora ufficialmente denominato (151280) Valeriorizzo.

La dedica dell’Unione astronomica internazionale

L’intitolazione è stata ufficializzata nel bollettino di settembre dell’Unione astronomica internazionale. Il corpo celeste era stato individuato il 10 gennaio 2002 con la sigla provvisoria 2002 AM188, nell’ambito del programma CINEOS a Campo Imperatore.

L’asteroide appartiene alla fascia principale, la regione del Sistema solare compresa tra le orbite di Marte e Giove.

La proposta di intitolazione è arrivata dall’astronomo Alessandro Nastasi, del Centro internazionale per le scienze astronomiche “Gal Hassin”, con il coinvolgimento dell’astronomo Fabrizio Bernardi. Dopo il confronto con la famiglia di Rizzo e il completamento dell’iter previsto per queste denominazioni, la proposta è stata approvata.

Dal jazz alla musica classica

Nella dedica ufficiale viene ripercorsa la carriera di Valerio Rizzo, musicista capace di spaziare tra classica e jazz. Rizzo era anche docente di pianoforte jazz al Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e nel corso degli anni aveva collaborato con diversi protagonisti del panorama musicale.

Un riconoscimento che assume un significato ancora più particolare considerando il legame tra la sua musica e l'astronomia.

Quel brano dedicato alla galassia

Tra gli elementi ricordati nella motivazione c’è infatti anche “Colmare D’Argento”, album jazz pubblicato postumo. Nel disco è presente “M101”, brano ispirato all’omonima galassia.

Così, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, il nome di Valerio Rizzo entra ufficialmente nei cataloghi astronomici: non soltanto come ricordo di un musicista, ma come nome destinato a rimanere associato a un corpo celeste che continua il suo viaggio nella fascia degli asteroidi.



