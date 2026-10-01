Un asteroide porta il nome di Valerio Rizzo: il pianista castelvetranese scomparso lo scorso anno
Il nome di Valerio Rizzo continuerà a viaggiare nello spazio. Al pianista e compositore di Castelvetrano, scomparso lo scorso anno a soli 32 anni a causa di una malattia incurabile, è stato infatti dedicato un asteroide: il numero 151280, ora ufficialmente denominato (151280) Valeriorizzo.
La dedica dell’Unione astronomica internazionale
L’intitolazione è stata ufficializzata nel bollettino di settembre dell’Unione astronomica internazionale. Il corpo celeste era stato individuato il 10 gennaio 2002 con la sigla provvisoria 2002 AM188, nell’ambito del programma CINEOS a Campo Imperatore.
L’asteroide appartiene alla fascia principale, la regione del Sistema solare compresa tra le orbite di Marte e Giove.
La proposta di intitolazione è arrivata dall’astronomo Alessandro Nastasi, del Centro internazionale per le scienze astronomiche “Gal Hassin”, con il coinvolgimento dell’astronomo Fabrizio Bernardi. Dopo il confronto con la famiglia di Rizzo e il completamento dell’iter previsto per queste denominazioni, la proposta è stata approvata.
Dal jazz alla musica classica
Nella dedica ufficiale viene ripercorsa la carriera di Valerio Rizzo, musicista capace di spaziare tra classica e jazz. Rizzo era anche docente di pianoforte jazz al Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e nel corso degli anni aveva collaborato con diversi protagonisti del panorama musicale.
Un riconoscimento che assume un significato ancora più particolare considerando il legame tra la sua musica e l'astronomia.
Quel brano dedicato alla galassia
Tra gli elementi ricordati nella motivazione c’è infatti anche “Colmare D’Argento”, album jazz pubblicato postumo. Nel disco è presente “M101”, brano ispirato all’omonima galassia.
Così, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, il nome di Valerio Rizzo entra ufficialmente nei cataloghi astronomici: non soltanto come ricordo di un musicista, ma come nome destinato a rimanere associato a un corpo celeste che continua il suo viaggio nella fascia degli asteroidi.
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