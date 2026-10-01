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Cronaca
01/10/2026 16:42:00

Trapani, dubbi sulla morte di Fernando Daidone: disposta l’autopsia per il 5 ottobre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790865893-0-trapani-dubbi-sulla-morte-di-fernando-daidone-disposta-l-autopsia-per-il-5-ottobre.jpg

Ci sono alcuni aspetti da chiarire sulla morte di Fernando Daidone, il musicista e promotore culturale trapanese scomparso nei giorni scorsi. Dopo il decesso, infatti, sono emerse alcune perplessità che hanno portato a disporre ulteriori accertamenti.

Tra questi c’è l’autopsia, fissata per il 5 ottobre, nell’ambito degli accertamenti tecnici irripetibili che dovranno servire a fare piena luce sulle cause della morte.

 

Gli accertamenti sulla morte

 

Al momento è necessario mantenere grande prudenza. Non ci sono elementi che consentano di anticipare conclusioni e proprio l’esame autoptico dovrà fornire risposte sui punti che hanno reso necessario un approfondimento.

La morte di Daidone era stata comunicata nei giorni scorsi e aveva suscitato grande commozione soprattutto nel mondo musicale trapanese. Adesso, però, la vicenda assume anche un profilo che richiede ulteriori verifiche.

 

Una figura molto conosciuta nel mondo musicale

 

Fernando Daidone, nato nel 1964, era bassista e contrabbassista, oltre che organizzatore e promotore culturale. Per anni aveva lavorato alla realizzazione di eventi e alla valorizzazione di giovani musicisti, diventando una figura molto conosciuta nell’ambiente musicale della provincia di Trapani.

Era stato vicepresidente e direttore artistico dell’associazione culturale Kyo Communications e aveva seguito anche le selezioni regionali di Sanremo Rock & Trend.

La notizia della sua scomparsa aveva provocato numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e persone che avevano condiviso con lui progetti musicali e culturali.

Adesso bisognerà attendere gli esiti dell’autopsia del 5 ottobre per comprendere meglio le circostanze e le cause della morte. 









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