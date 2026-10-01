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Cronaca
01/10/2026 10:34:00

Mazara, minaccia la moglie con un coltello: arrestato un 44enne per atti persecutori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/mazara-minaccia-la-moglie-con-un-coltello-arrestato-un-44enne-per-atti-persecutori-450.jpg

Avrebbe minacciato di morte la moglie impugnando un coltello nei pressi della sua abitazione. Un episodio arrivato, secondo la Polizia, al termine di un’escalation di violenze domestiche e comportamenti persecutori. A Mazara del Vallo un uomo di 44 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori.

 

L’arresto è stato eseguito venerdì 25 settembre dagli agenti del Commissariato di Mazara del Vallo attraverso lo strumento della cosiddetta “flagranza differita”, che in determinati casi consente di procedere sulla base di immagini e registrazioni acquisite nelle ore immediatamente successive al fatto.

 

Le minacce con il coltello

 

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'ultimo e più grave episodio si sarebbe verificato nei pressi dell'abitazione della donna. Il 44enne avrebbe estratto un coltello e rivolto alla moglie esplicite minacce di morte.

Determinanti per le indagini sono state le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza di un immobile vicino. I filmati, esaminati rapidamente dagli agenti, avrebbero documentato quanto accaduto e consentito di procedere all'arresto entro le 48 ore previste dalla normativa sulla flagranza differita.

 

La donna aveva chiesto di essere trasferita in una struttura protetta

 

La vicenda, però, non sarebbe cominciata con quest'ultimo episodio. Nei giorni precedenti le forze dell'ordine erano già intervenute più volte a tutela della donna.

La vittima aveva inoltre presentato una prima denuncia e, fortemente scossa, aveva chiesto di poter essere inserita insieme ai figli minori in una struttura protetta lontana da Mazara del Vallo, temendo per la propria sicurezza e per quella dei bambini.

La Polizia descrive infatti un quadro caratterizzato da una progressiva escalation di violenze domestiche e condotte possessive, culminato nelle minacce con il coltello.

 

L'arresto e il trasferimento in carcere

 

Dopo gli accertamenti e l'esame delle registrazioni, gli agenti hanno rintracciato il 44enne sul territorio e lo hanno arrestato.

L'uomo è stato quindi trasferito nella Casa circondariale di Trapani e, secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato, si trova attualmente sottoposto a custodia cautelare.

Come previsto dalla legge, le contestazioni formulate nei suoi confronti dovranno essere accertate nel corso del procedimento e fino a eventuale sentenza definitiva vale la presunzione di innocenza.



Cronaca | 2026-10-01 09:07:00
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