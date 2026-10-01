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Cronaca
01/10/2026 12:37:00

Marsala, arriva la ruota panoramica a Porta Nuova: «Sarà più grande di quella di Trapani»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790851123-0-marsala-arriva-la-ruota-panoramica-a-porta-nuova-sara-piu-grande-di-quella-di-trapani.jpg

«Sarà più grande di quella di Trapani». La ruota panoramica di Marsala non è ancora in funzione, ma il confronto con la città vicina è già cominciato. Gli operai la stanno installando a Porta Nuova, dietro il busto di Garibaldi, e già fa parlare di sé.

 

Dalla Giunta Patti arriva soddisfazione per l’idea e, a quanto pare, anche per le dimensioni. La grandezza, del resto, farà pure mezza bellezza. Per l’altra metà bisognerà aspettare di vedere l’effetto della ruota montata, in uno degli spazi più riconoscibili della città.

 

La posizione attuale, però, non è quella che avrebbe voluto il Comune. L’amministrazione pensava di sistemarla al centro dell’area. Una collocazione sulla quale il Parco archeologico si è imposto, ottenendo invece una sistemazione laterale, quella dove adesso sono al lavoro gli operai. Il Parco avrà anche un’entrata economica per l’occupazione del suolo.

 

L’iniziativa nasce dalla proposta presentata da una ditta al Comune di Marsala. La ruota sarà operativa fino al 30 novembre: una presenza temporanea, dunque, che accompagnerà questi due mesi d’autunno a Porta Nuova.

 

Per adesso, più che il giro sulla ruota, è partito quello dei commenti...

 

 









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