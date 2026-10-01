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Cronaca
01/10/2026 20:08:00

Giovane escursionista si infortuna allo Zingaro: soccorsa da un elicottero dell'Aeronautica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/giovane-escursionista-si-infortuna-allo-zingaro-soccorsa-da-un-elicottero-dell-aeronautica-450.jpg

Una giovane di 28 anni è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi, 1° ottobre, nella Riserva naturale dello Zingaro, dopo essersi infortunata durante un’escursione.

A intervenire è stato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare di Trapani, dopo che una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, attivata dal 118 Palermo-Trapani, aveva raggiunto la donna constatando l’impossibilità di evacuarla via terra a causa delle condizioni cliniche e della zona impervia.

 

L’elicottero ha fatto tappa al campo sportivo di Castellammare del Golfo per imbarcare un tecnico del Soccorso Alpino. Raggiunta la zona dell’incidente, i soccorritori sono stati calati con il verricello e hanno recuperato la giovane, trasferendola al campo sportivo, dove era già presente un’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.

 

Terminato l’intervento, l’equipaggio dell’Aeronautica è rientrato alla base di Trapani-Birgi, tornando in servizio di prontezza per le operazioni di ricerca e soccorso.

 



Cronaca | 2026-10-01 21:13:00
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