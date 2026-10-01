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Cronaca
01/10/2026 22:24:00

Distrutto dalle fiamme il "kama", uno dei chioschi dello Stagnone di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/distrutto-dalle-fiamme-il-kama-uno-dei-chioschi-dello-stagnone-di-marsala-450.jpg

Un incendio ha interessato questa sera il “Kama”, uno dei chioschi presenti nella zona dello Stagnone di Marsala.

 

Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per diverso tempo nelle operazioni di spegnimento prima di riuscire a domare completamente l’incendio.

 

Al termine dell’intervento, il locale risulta quasi completamente distrutto dalle fiamme. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo e l’entità esatta dei danni.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sull’incendio e sugli accertamenti effettuati dalle autorità.

 

 









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