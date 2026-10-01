Buongiorno24 del 1° Ottobre 2026

01/10/2026 09:07:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è giovedì 1° ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.

Apriamo da Trapani e dall’occupazione di Palazzo Cavarretta. Dopo la seduta di ieri sera, il sindaco Giacomo Tranchida, la giunta e i consiglieri di maggioranza hanno occupato l’aula chiedendo che venga discusso il Piano economico finanziario dei rifiuti. Sullo sfondo c’è il rischio di licenziamento per quindici lavoratori di Formula Ambiente. Il presidente del Consiglio Alberto Mazzeo replica sostenendo che la seduta sia stata interrotta per l’assenza del segretario verbalizzante e richiama le regole sullo svolgimento dei lavori. Ricostruiremo che cosa è successo e quali questioni restano aperte per il servizio e per i lavoratori. TP24

https://www.tp24.it/2026/09/30/politica/trapani-dopo-il-consiglio-comunale-sindaco-e-maggioranza-occupano-palazzo-cavarretta/240086

https://www.tp24.it/2026/10/01/politica/trapani-mazzeo-replica-a-tranchida-il-sindaco-lasci-gli-insulti-e-risponda/240096

A Marsala, la storia di Paola Barraco e le domande della sua famiglia. Tp24 ha esaminato gli atti sulla morte della donna di 61 anni, avvenuta al Paolo Borsellino il 29 dicembre 2023, dopo un intervento chirurgico. Secondo i consulenti della Procura, una Tac mostrava già un segno di ostruzione intestinale che non era stato individuato. Racconteremo i documenti e le valutazioni degli esperti, distinguendo le ipotesi investigative dalle responsabilità ancora da accertare in giudizio. TP24

https://www.tp24.it/2026/10/01/sanita/marsala-paola-barraco-mori-dopo-un-intervento-i-consulenti-nella-tac-c-era-gia-un-ostruzione/240067

Prosegue il dossier di Tp24 sulla candidatura MaB. La domanda di oggi riguarda chi vive, lavora o possiede un terreno nell’area: quali regole valgono già e che cosa cambierebbe con il riconoscimento Unesco? Spiegheremo la distinzione tra le tutele esistenti e il futuro Piano di gestione, che deve ancora essere scritto. Un passaggio per capire come verrebbero coordinate le scelte su ambiente, attività economiche e territorio. TP24

https://www.tp24.it/2026/10/01/inchieste/dentro-l-area-mab-cosa-cambia-davvero-vincoli-regole-e-il-futuro-piano-di-gestione/240083

Torniamo sulla strage di Brandizzo, nella quale morì anche il marsalese Saverio Giuseppe Lombardo. La prima udienza preliminare a Ivrea si è svolta tra difficoltà organizzative, con due aule collegate in videoconferenza e spazi insufficienti. Il procedimento proseguirà il 28 ottobre, quando verranno affrontate le eventuali opposizioni alle richieste di costituzione di parte civile. Al centro, l’attesa dei familiari dei cinque operai uccisi. TP24

https://www.tp24.it/2026/10/01/giudiziaria/strage-di-brandizzo-prima-udienza-preliminare-tra-le-vittime-il-marsalese-lombardo/240094

La sanità sarà al centro anche con i dati sulle specializzazioni mediche. Aumentano le assegnazioni, ma Medicina d’emergenza-urgenza continua a lasciare senza candidati circa un posto su tre: 649 contratti assegnati su 985. Sono posti di formazione, non un conteggio dei medici mancanti negli ospedali. Il tema è la distanza tra le scelte dei futuri specialisti e le necessità dell’assistenza. TP24

https://www.tp24.it/2026/10/01/sanita/sanita-sempre-piu-specializzandi-ma-pochi-scelgono-l-emergenza/240088

A Trapani, intanto, l’Asp ha assegnato sei incarichi di alta specializzazione in Neurologia. Anche qui chiariremo una distinzione: si tratta di responsabilità affidate a medici già presenti nell’azienda, non di nuove assunzioni né dell’apertura di sei nuovi servizi. TP24

https://www.tp24.it/2026/10/01/sanita/neurologia-a-trapani-sei-nuovi-incarichi-ma-non-sono-nuove-assunzioni/240084

Sul BRT arriva l’allarme della Filt Cgil. Il segretario provinciale Enzo Campo denuncia attraversamenti incontrollati della corsia riservata, soprattutto vicino agli imbarchi dei mezzi veloci, e frenate continue degli autobus. Il sindacato chiede barriere, segnaletica, vigilanza e un confronto urgente con Comune e Atm. Il punto è la sicurezza di autisti, passeggeri e pedoni nel funzionamento quotidiano del servizio. TP24

https://www.tp24.it/2026/09/30/cittadinanza/brt-allarme-sicurezza-pedoni-in-mezzo-alla-corsia-autisti-costretti-a-frenare/240072

Scuola: il piano provinciale per il 2027-2028 non prevede tagli alle autonomie, ma deve ancora ottenere l’approvazione definitiva della Regione. Tra le proposte, il passaggio del Convitto di Marsala al Damiani e il potenziamento dell’istruzione degli adulti a Salemi. Salvatore Quinci richiama inoltre l’impegno a utilizzare dieci milioni di euro per l’edilizia scolastica e annuncia una visita al Ruggieri: restano da conoscere la distribuzione delle risorse e il calendario degli interventi. TP24

https://www.tp24.it/2026/09/30/scuola/scuole-piano-senza-tagli-nel-trapanese-quinci-annuncia-una-visita-al-ruggieri/240057

All’Ars prende forma la riforma del regolamento: interventi più brevi, limiti al voto segreto e perdita di determinati incarichi per chi cambia gruppo. Restano fuori le proposte sulle dirette delle Commissioni e sulla pubblicazione online delle interrogazioni con le risposte. Il testo deve ancora passare dall’Aula e le modifiche entrerebbero in vigore dalla prossima legislatura. TP24

https://www.tp24.it/2026/10/01/politica/l-ars-cambia-regole-meno-spazio-ai-franchi-tiratori-tempi-stretti-per-il-dibattito/240089

Un aggiornamento su Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le cause del ricovero non sono state rese note. Una notizia che riguarda anche il Trapanese: il critico d’arte è stato sindaco di Salemi dal 2008 al 2012. TP24

https://www.tp24.it/2026/10/01/cultura/vittorio-sgarbi-ricoverato-in-terapia-intensiva-e-grave/240091

Per lo sport, le dichiarazioni di Valerio Antonini sul futuro del Trapani e su una nuova acquisizione. Nelle indiscrezioni compare la Sambenedettese, ma non c’è l’annuncio di un acquisto concluso. Faremo il punto distinguendo le intenzioni dichiarate dalle operazioni effettivamente definite. TP24

https://www.tp24.it/2026/10/01/calcio/l-ultima-di-antonini-spunta-la-sambenedettese-ci-aveva-gia-provato-prima-di-trapani/240079

Tra le brevi, i controlli nella movida trapanese di sabato 26 settembre: 116 persone identificate, 47 veicoli controllati e cinque sanzioni stradali. Verifiche anche in tre attività commerciali. TP24

https://www.tp24.it/2026/09/30/cronaca/trapani-controlli-nelle-zone-della-movida-116-persone-identificate-e-5-multe/240061

La rassegna dei quotidiani ci porterà anche sui temi del caro energia in Sicilia, dell’emergenza idrica a Trapani, dei gazebo sulle spiagge di Favignana, delle motivazioni delle assoluzioni nel filone Crocetta-Morace di Mare Monstrum e del premio agli scopritori del relitto di Marausa del 1999.

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano della redazione di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101. Quindici minuti per conoscere i fatti, leggere i documenti e capire che cosa cambia nella vita del territorio. Per sapere e capire.



