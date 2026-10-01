1° Ottobre: terrore in volo, inflazione su, sei nuovi Cpr

01/10/2026 07:07:00

E' il 1° Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Un copilota omanita ha tentato di far precipitare un volo Dubai-Tel Aviv. Non si sa se sia un pazzo o un terrorista. I passeggeri lo hanno immobilizzato con i cavi delle cuffie e un pilota fuori servizio ha fatto un atterraggio di emergenza

• In Tennessee l’agonia di Christa Pike non finisce mai. Ieri una corte ha sospeso l’esecuzione della pena capitale all’ultimo minuto. Nella notte la Corte Suprema ha dato il via libera ma l’iniezione non ha funzionato: è ancora viva

• L’inflazione è salita al 4,2 per cento. A spingerla sono soprattutto le spese di energia (+22,3%) e alimentari freschi (+5,5%)



• Xi Jinping torna a parlare di Taiwan pochi giorni dopo l’incontro con Trump: promette di reprimere con fermezza i separatisti e di portare avanti la riunificazione nazionale

• Un’ora di allarme aereo costa all’Ucraina due miliardi di grivne, circa 40 milioni di euro

• Oltre 400 persone, perlopiù minorenni, sono state fermate negli scontri tra studenti e polizia in Francia. I giovani chiedono migliori condizioni scolastiche

• Sgarbi sta male. È stato ricoverato d’urgenza al Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. Ne parliamo qui.

• Il Viminale proroga di due settimane il blocco degli accordi di Schengen con la Spagna dopo l’emergenza di Ceuta. Madrid fa altrettanto

• Piantedosi annuncia sei nuovi Cpr e 6.500 rimpatri nel 2026

• Oggi a Montecitorio si terrà il primo voto a scrutinio segreto sulle pregiudiziali alla legge elettorale

• Il ministero di Salvini invia ai Comuni le linee guida per i bandi balneari, da avviare entro giugno 2027: concessioni da 5 a 20 anni, indennizzi e tetto alle licenze

• WhatsApp ha lanciato il parental control. I genitori potranno decidere le impostazioni della privacy e controllare i gruppi di cui i ragazzi fanno parte, ma messaggi e chiamate resteranno criptati

• Grazie all’aumento delle temperature a Palermo è nata la prima coltivazione di caffè italiana. È grande tre campi da calcio e produce soli 15 chili di chicchi tostati



• I giovani non vogliono più fare i poliziotti. Le domande presentate ai concorsi negli ultimi vent’anni sono calate del 70 per cento

• A Silvi Marina (Teramo) l’assessore leghista Gianpaolo Lella ha tentato di strangolare la vicesindaca Luciana Di Marco, di Fdi. I due stavano litigando per una questione di rimborsi. Poi si è dimesso

• Due esami hanno rivelato che Chiara Poggi lottò con il killer per decine di minuti. Forse anche un’ora. Intanto Marco Pizzamiglio attacca l’ex capo dei Ris Garofano

• L’udienza per la strage di Brandizzo è stata rinviata. Le aule erano troppo piccole per i 24 imputati, i loro legali, le parti civili e i familiari delle cinque vittime. In molti erano rimasti in piedi

• C’è stata una rivolta nel carcere di Pisa dopo che alcuni detenuti hanno scoperto microspie nelle celle

• A Ferrara un ragazzo ha tentato di accoltellare un compagno di scuola di 15 anni. Fortunatamente il giovane è riuscito a disarmarlo ferendosi lievemente a una mano

• È stato condannato all’ergastolo Salvatore Ocone. Un anno fa, nella sua casa nel beneventano, uccise moglie e figlio fracassando loro il cranio con una pietra da dodici chili

• A Fossano, in provincia di Cuneo, l’autista di un autobus ha lasciato a piedi una marocchina di 14 anni: «Faccio salire solo gli italiani, non gli stranieri»

• A Napoli è stato arrestato il camorrista latitante Giuseppe Del Prete. Si era nascosto in casa sua nel doppiofondo di un armadio. Quando lo hanno trovato ha stretto la mano agli agenti per complimentarsi

• Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha lasciato il Portogallo. Dopo una lite con il ct Jorge Jesus è salito sul suo aereo ed è tornato a Madrid. Oggi la Seleção affronterà la Danimarca

• A Pechino, Djoković è tornato in campo e ha vinto il match contro Nuno Borges. Oggi è il turno di Cobolli. A Tokyo Arnaldi ha battuto Sakamoto

• Sono morti la moglie dello chef Giancarlo Perbellini Silvia Bernardocchi (57 anni) e il doppiatore di Topo Gigio Peppino Mazzullo (100)



Titoli

Corriere della sera: Terrore sul volo per Tel Aviv

la Repubblica: Attacco sul Dubai-Tel Aviv / Nei cieli torna a paura

La Stampa: Terrore sull’aereo / Israele: un attentato

Il Sole 24 Ore: Inflazione, shock in tutta Europa

Il Messaggero: Inflazione, Meloni scrive alla Ue

Il Giornale: Torna la jihad dei cieli

Avvenire: Diplomazia umana

Qn: Energia, la gara degli sconti / Ma volano spread e prezzi

Il Fatto: Inflazione boom al 4,2% / Guerre: conto di 140 mld

Leggo: Caro prezzi, stangata per le famiglie

Libero: Paura in volo: torna il terrorismo

La Verità: Manuale per evitare l’espulsione / «Puntare sulla sofferenza psichica»

Il Mattino: Inflazione, la mossa di Meloni

il manifesto: Divisioni / militari

il Quotidiano del Sud: Inflazione fuori controllo / Da Meloni sos all’Europa

Domani: Lo sconto sulla benzina non basta / L’inflazione vola e spaventa Meloni



