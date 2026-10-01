Edilizia, lavoro e legalità: a Paceco la Festa degli iscritti della Fillea Cgil

01/10/2026 23:00:00

Lavoro, diritti, sicurezza, legalità e futuro del settore delle costruzioni. Saranno questi i temi al centro della “Festa degli iscritti” organizzata dalla Fillea Cgil di Trapani, in programma sabato, dalle 18, in piazza Vittorio Emanuele a Paceco.

L'iniziativa nasce come momento di incontro e confronto con lavoratori e lavoratrici del comparto edile e dell'industria delle costruzioni e sarà accompagnata dallo slogan “La nostra forza è il lavoro di squadra!”.

Una serata che il sindacato ha pensato non soltanto come momento di aggregazione, ma anche come occasione per riportare al centro alcune delle questioni che attraversano un settore particolarmente esposto ai temi della sicurezza nei cantieri, della tutela dei diritti, della previdenza e del contrasto alle infiltrazioni criminali.

La manifestazione sarà moderata da Laura Lombardo e introdotta dal segretario provinciale della Fillea Cgil di Trapani, Gaspare Giaramita.

Nel corso della serata sono previsti gli interventi di Silvio Bologna, docente di diritto del lavoro all'Università di Palermo e Trapani, Liria Canzoneri, segretaria generale della Cgil di Trapani, Salvatore Di Fina, comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro, Mario Motta, segretario d'organizzazione della Fillea Cgil di Trapani, Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, Antonio Vesco, antropologo sociale e studioso dei fenomeni criminali, e Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil.

La presenza di rappresentanti del sindacato, del mondo accademico e degli organismi impegnati nei controlli sul lavoro punta a mettere insieme prospettive diverse su un comparto nel quale occupazione, sicurezza e legalità sono strettamente collegate.

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la proiezione di sei cortometraggi realizzati dalla Fillea Cgil di Trapani.

Le opere sono state girate direttamente nei cantieri edili e vedono come protagonisti attori e sindacalisti. Tra gli interpreti c'è anche Domenico Centamore, conosciuto dal grande pubblico per il personaggio di Piccionello.

La scelta del linguaggio cinematografico nasce dalla volontà di affrontare temi spesso relegati alle campagne di sensibilizzazione attraverso storie e immagini capaci di parlare direttamente a lavoratori e cittadini.

I cortometraggi sono infatti dedicati a questioni come salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, diritti e legalità, con l'obiettivo dichiarato di favorire una maggiore consapevolezza tra chi opera nei cantieri.

La sicurezza resta uno dei nodi più delicati del settore edile, dove la prevenzione passa anche dalla formazione, dal rispetto delle regole e dalla qualità del lavoro. In questo contesto, il sindacato punta a utilizzare anche strumenti comunicativi diversi dalla tradizionale iniziativa sindacale.

Dopo il confronto e la proiezione dei cortometraggi, la “Festa degli iscritti” si concluderà con la musica.

Sul palco salirà il gruppo Tintinnabula, per la performance live che accompagnerà la parte finale dell'iniziativa.

Una serata, dunque, che mette insieme sindacato e cultura, lavoro e spettacolo, con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto sui problemi del settore edile e, allo stesso tempo, rafforzare il rapporto tra la Fillea e i propri iscritti.



