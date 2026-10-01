ATM Trapani, sparisce l’abbonamento agevolato per il centro storico

01/10/2026 21:32:00

Le modifiche al piano tariffario degli abbonamenti ATM Trapani rischiano di trasformarsi in un caso di comunicazione, soprattutto per gli utenti che utilizzano formule agevolate legate alle esigenze quotidiane di chi lavora in centro storico.

A sollevare la questione è una cittadina che racconta di avere scoperto soltanto recandosi personalmente negli uffici dell'azienda, che non sarebbe più possibile rinnovare l'abbonamento agevolato destinato ai lavoratori del centro storico.

Una tipologia di abbonamento che era stata presentata dall'azienda come una soluzione per consentire a chi lavora nel centro storico di utilizzare il trasporto pubblico con una modalità particolare: salire sui mezzi di linea e raggiungere il Terminal City attraverso un percorso circoscritto all'area compresa tra piazza Vittorio e il centro storico.

Il problema, però, non sarebbe soltanto legato alla modifica della formula.

«L'ho scoperto quando sono andata a rinnovare»

«La partecipata del Comune di Trapani non ritiene di dover notiziare i cittadini su variazioni di tariffe, abolizioni di tipologie di abbonamenti e quant'altro», è la contestazione della cittadina.

Non una polemica sulle scelte tariffarie in sé, precisa la lettrice. Il punto, piuttosto, è come queste modifiche vengono comunicate agli utenti.

Ma «Avvisare gli utenti dovrebbe essere obbligatorio», utilizzando i canali ufficiali dell'azienda.

Ed è proprio qui che la vicenda si intreccia con l'avviso affisso negli uffici ATM.

Il cartello e il nuovo tariffario

Attraverso un cartello affisso, l'ATM comunica agli utenti che devono rinnovare l'abbonamento che è «obbligatorio» portare fisicamente la tessera presso gli uffici al momento del rinnovo e, più sotto, compare il prospetto del «Nuovo piano tariffario abbonamenti di ATM Spa Trapani», con diverse categorie e durate.

Il nuovo quadro prevede, tra gli altri, abbonamenti generici, scolastici, per pensionati e over 65, disoccupati, feriali e weekend, con durate settimanali, quindicinali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali a seconda delle categorie.

Ma dal cartello non emerge una spiegazione delle modifiche intervenute, né viene indicato cosa accada alle tipologie di abbonamento precedentemente disponibili e non più presenti nel prospetto.

Ed è proprio questo il nodo sollevato dall'utente: chi utilizzava una determinata formula come può sapere che quella formula è stata modificata o eliminata se non si reca personalmente allo sportello?

Resta una questione concreta: un cambio di tariffazione o l'eliminazione di una tipologia di abbonamento non riguarda soltanto chi deve acquistare un nuovo titolo di viaggio, ma anche chi deve rinnovare un servizio che utilizzava già.

E quindi la domanda posta dalla cittadina è semplice: perché l'utenza non viene informata preventivamente, attraverso i canali ufficiali dell'azienda, delle modifiche che incidono sulle formule disponibili?

Il caso dell'abbonamento per i lavoratori del centro storico aggiunge un elemento ulteriore. Per chi lo utilizzava quotidianamente, infatti, non si tratta semplicemente di qualche euro in più o in meno: cambia la possibilità di organizzare gli spostamenti casa-lavoro utilizzando il trasporto pubblico.

L'ATM, dunque, oltre al nuovo tariffario, avrebbe un altro aspetto da chiarire: quali abbonamenti sono stati eliminati o modificati, da quando decorrono le variazioni e perché gli utenti interessati non siano stati informati prima del rinnovo.

Perché se il cittadino scopre una modifica soltanto quando arriva allo sportello, il problema non è più soltanto quanto costa l'abbonamento. Diventa anche una questione di informazione e rapporto tra un'azienda di trasporto pubblico e i suoi utenti.



