L'ultima di Antonini: spunta la Sambenedettese. Ci aveva già provato prima di Trapani

01/10/2026 06:00:00

A volte ritornano. Anche le squadre che si volevano comprare. L’ultima novità nell’universo di Valerio Antonini riguarda la Sambenedettese, il club che l’imprenditore romano aveva già tentato di rilevare prima di approdare a Trapani. Secondo un’indiscrezione circolata ieri sarebbe proprio la società marchigiana l’obiettivo della nuova acquisizione annunciata dal patron granata.

Antonini, nei giorni scorsi, aveva descritto una trattativa ormai avanzata, sostenendo che «siamo nella fase di firma del preliminare». Il nome della Sambenedettese viene però indicato dalla testata sportiva: non siamo davanti all’annuncio ufficiale di un acquisto concluso, né quelle parole dimostrano che il preliminare sia già stato sottoscritto. Una distinzione necessaria, soprattutto quando le dichiarazioni corrono più veloci delle firme.

Il Trapani finisce la stagione. E dopo?

Intanto Antonini ha illustrato sui social quello che, nelle sue intenzioni, dovrebbe essere il futuro del progetto sportivo. Sostiene che i lavori al Mokarta siano cominciati e ribadisce di essere impegnato nell’acquisizione di una società di Serie C. Per il club granata, invece, la garanzia riguarda anzitutto il presente: «Il Trapani Calcio finirà la stagione».

Dopo, torna la prospettiva dell’addio. Antonini la subordina a una condizione politica: «a meno di un cambio politico totale al Comune e al Libero Consorzio», annuncia, «ci trasferiremo altrove». Nel medesimo intervento torna ad attaccare la parte della tifoseria che ritiene responsabile delle aggressioni e degli striscioni contro di lui.

Lo schema prospettato prevede una formazione di Serie D che faccia da serbatoio per il club professionistico da acquisire, mentre al Mokarta l’attività dovrebbe concentrarsi sulla crescita dei giovani trapanesi. Il calcio professionistico altrove, il vivaio a Trapani: questo è l’orizzonte delineato, ancora una volta attraverso un intervento sui social.

Prima di Trapani, la Samb

Il ritorno del nome della Sambenedettese non è un dettaglio. Tp24 aveva raccontato questa storia nell’inchiesta sul “nuovo re di Trapani”, pubblicata nel febbraio 2024. La vicenda comincia un anno prima: nel febbraio 2023 Antonini guarda a San Benedetto del Tronto, con Claudio Anellucci come referente dell’operazione. Il tentativo non va in porto.

All’epoca l’interlocutore era Roberto Renzi. Il 28 febbraio 2023, intervistato da Riviera Oggi, Antonini spiegava di avergli già parlato due volte, senza risultato, e illustrava la volontà di rilevare e rilanciare la squadra.

A Tp24 avrebbe poi raccontato di aver offerto 500mila euro e di essersi orientato su Trapani su suggerimento della compagna. «Ero pronto a rilevare la Samb ma l’offerta non venne accettata», disse. Nell’aprile 2023 cominciò così il capitolo trapanese, al quale si sarebbero aggiunti il basket e l’acquisto di Telesud. Trapani, dunque, arrivò dopo un progetto marchigiano rimasto sulla carta.

Quando augurava alla Samb di restare nei dilettanti

C’è anche un precedente che rende questo possibile ritorno particolarmente curioso. Il 7 marzo 2024, VeraTV riportava un’intervista nella quale Antonini ricordava di non essere stato ben accolto a San Benedetto. Rivendicava l’imminente promozione del Trapani e, parlando della possibilità che la Samb rimanesse ancora in Serie D, aggiungeva: «Me lo auguro, così imparano».

Oggi è proprio la Sambenedettese, che gioca in Serie C, a essere indicata come possibile destinazione del suo nuovo investimento, mentre per il Trapani si parla di completare la stagione e poi trasferire altrove il progetto. Le prospettive cambiano. Anche gli amori calcistici.

Le questioni aperte a Trapani

Nel frattempo, le vicende trapanesi non scompaiono. A cominciare dal contenzioso sullo Stadio Provinciale: come raccontato da Tp24, il Tribunale civile, con il provvedimento del 21 settembre, ha respinto il ricorso cautelare della società granata. Il club non ha ottenuto le misure urgenti richieste sul canone e sulla permanenza nell’impianto, né l’accertamento tecnico nei termini proposti. Non è la decisione definitiva sull’intera controversia, che prosegue nel merito.

È in questo quadro che arriva la nuova prospettiva marchigiana. Per i tifosi del Trapani, la domanda non è soltanto quale squadra comprerà Antonini. È che cosa intenda fare di quella che possiede già: quale futuro sportivo, in quale città, con quali obiettivi.

Per ora ci sono una trattativa dichiarata, un nome indicato da alcuni blog e un nuovo programma di trasferimento illustrato dal presidente. La Sambenedettese resta un’ipotesi da confermare, non un acquisto da celebrare.

Prima voleva la Samb e scelse Trapani. Adesso potrebbe fare il percorso inverso. Ai tifosi granata, nel frattempo, non basta sapere la prossima destinazione del presidente: serve conoscere quella della loro squadra.



