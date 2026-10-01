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Antimafia
01/10/2026 17:17:00

Mafia, è morto Mario Mazzara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/mafia-e-morto-mario-mazzara-450.jpg

È morto ieri nel carcere di Secondigliano Mario Mazzara, 77 anni, originario di Custonaci e imputato nel processo “Scialandro”, nato dall’inchiesta della Dda di Palermo sulla riorganizzazione di Cosa nostra tra Trapani, Valderice e Custonaci. 

 

Mazzara era detenuto dal 2023 e partecipava alle udienze in videocollegamento dal penitenziario napoletano.

 

Secondo l’accusa, Mazzara avrebbe avuto un ruolo di rilievo negli equilibri mafiosi di Custonaci e nei rapporti tra ambienti criminali e politica locale. Il suo nome ricorre nelle intercettazioni dell’inchiesta e nella ricostruzione della campagna elettorale del 2018. Era stato inizialmente posto ai domiciliari, poi trasferito in carcere dopo che gli investigatori avevano contestato alcuni tentativi di condizionare le dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nell’indagine.

 

Mazzara non aveva però una condanna definitiva per associazione mafiosa e la sua posizione era ancora al vaglio del Tribunale di Trapani. Con la sua morte il procedimento nei suoi confronti si chiuderà senza una sentenza di merito. Il processo Scialandro, invece, prosegue per gli altri imputati.



Antimafia | 2026-10-01 17:17:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790868220-0-mafia-e-morto-mario-mazzara.jpg

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