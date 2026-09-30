Misiliscemi, OpenAIS Pop Wine Fest: record di presenze per l'evento must dedicato al vino

30/09/2026 18:54:00

Domenica 27 si è svolta la quarta edizione di OpenAIS ,l'evento organizzato dalla delegazione trapanese dell'Associazione Italiana Sommelier, ormai giunto alla sua quarta edizione.

Come ogni anno la location della kermesse è l'agriturismo Vultaggio di Misiliscemi. Il sottotitolo 'Pop wine fest' non è stato aggiunto a caso ed indica l'apertura anche verso i meno avvezzi al meraviglioso mondo del vino, ai curiosi e alle famiglie.

I pilastri della giornata sono stati, ovviamente, il vino e la conoscenza delle tecniche di vinificazione attraverso il confronto coi produttori e i responsabili di cantina ( fondamentali nella guida alla degustazione) e l'ottimo ed abbondante cibo dell'agriturismo , come le busiate,il cous cous,la ricotta preparata a vista nel pomeriggio, i tranci di pizze di vario tipo con l'olio di produzione propria e tanto altro.

Va sottolineato che i farinacei sono ottenuti da farine di grani antichi di cui, ormai da anni, Giuseppe Vultaggio (titolare e delegato Ais di zona) è fervente fautore e che utilizza e promuove con rigore e passione nella propria attività.

L'immancabile Dj set ha accompagnato gli ospiti per tutta la giornata. Quest'anno le danze si sono aperte già alle 10:30, con la tavola rotonda per gli addetti ai lavori (e non solo) denominata : "Enoturismo: La promozione del territorio attraverso i suoi vini".

Alle 12 inizia ufficialmente la festa!: calici al collo e via per gli innumerevoli banchi d'assaggio delle varie cantine, unitamente alle postazioni dedicate ai birrifici, alla produzione olearia ed ai liquori.

La lunga giornata (conclusasi alle 22 circa) ha inglobato degli eventi satellite che hanno contribuito ad arricchire il programma, visto anche il variegato pubblico accorso.

Una vera festa del vino ma in cui lo stesso nettare degli dei riesce a diventare viatico per affrontare altri argomenti, come , ad esempio, la letteratura: nel tardo pomeriggio, infatti, la collaborazione con l'organizzazione della rassegna 'Vino & libri' che da anni si svolge con successo alla Bottega del Caffè di Paceco, ha prodotto un bel momento di cultura e riflessione, attraverso la presentazione dei libri delle autrici Myriam Leone e Marta Elisa Aloisi, in un doppia intervista accompagnata alla degustazione dei vini delle cantine Colosi e Ricci Curbastro.

Non è mancata neanche la passeggiata all'abbeveratoio di Misiliscemi, grazie all'omonima associazione.

Cooking show , spazi dedicati ai più piccoli e Mixology Party hanno completato la costellazione di microeventi all'interno del macroevento contenitore che in questa quarta edizione ha visto l'adesione di quasi 100 cantine e produttori vari e la partecipazione di circa 2000 persone.

Numeri che dimostrano la passione con cui la Delegazione A.I.S. di Trapani ha lavorato negli anni, facendosi conoscere ed apprezzare da tutti, la cultura del buon vino e degli altri prodotti agricoli di qualità che si sta sempre più diffondendo nel nostro ambito territoriale e la voglia di condivisione attraverso la buona tavola.

Nella fase di dibattito e riflessione programmatica, spicca l'idea di Ignazio Perez di creare dei Musei Regionali interattivi del gusto, nell'ottica sempre più cogente di superare gli atavici personalismi e fare rete.

Se la mission principale dell'Associazione Italiana Sommelier rimane senza dubbio quella di formare i nuovi professionisti del settore, dedicandosi al vino attraverso i più tradizionali incontri formativi (come masterclass , le degustazioni specifiche ed , ovviamente, i corsi), tuttavia allargare la platea dei potenziali fruitori oltre il reticolo consueto dei soliti adepti denota visione e prospettiva da parte di quella che, non a caso, è la più importante sigla nell'ambito della conoscenza , divulgazione e degustazione del vino in Italia .

Giuseppe Giacalone



