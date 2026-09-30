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Se ne sono andati

Se ne sono andati
30/09/2026 16:33:00

Mazara, addio al preside Vito Ingrasciotta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2026/mazara-addio-al-preside-vito-ingrasciotta-450.jpg

"Esprimo i sentimenti di profondo cordoglio a nome personale, dell'amministrazione comunale e della comunità mazarese per la scomparsa del preside Vito Ingrasciotta personaggio di primo piano del mondo culturale ed accademico mazarese. Il preside Ingrasciotta è stato tra i promotori della realizzazione dell'Istituto tecnico commerciale di Mazara del Vallo, di cui è stato anche Preside. E' stato Preside del Liceo Adria, fondatore e presidente dell'Associazione Auser Umpel: l'Università Mazarese Popolare Età Libera. Alle figlie Valeria e Licia, quest'ultima già preside come il papà dell'Istituto commerciale, ai familiari ed a tutta la comunità dell'Auser Umpel va la nostra vicinanza ed un grande abbraccio. Con la scomparsa del preside Ingrasciotta Mazara del Vallo perde una persona per bene da sempre impegnata nello sviluppo e nella promozione culturale cittadina".

 

Questo il messaggio del sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci a seguito della scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di ieri, del preside Vito Ingrasciotta venuto a mancare all'età di 96 anni.

 

I funerali del preside Ingrasciotta saranno celebrati giovedì 1 ottobre alle ore 11,30 nella Basilica Cattedrale.


Se ne sono andati | 2026-09-30 16:33:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2026/1790778886-0-mazara-addio-al-preside-vito-ingrasciotta.jpg

Mazara, addio al preside Vito Ingrasciotta

"Esprimo i sentimenti di profondo cordoglio a nome personale, dell'amministrazione comunale e della comunità mazarese per la scomparsa del preside Vito Ingrasciotta personaggio di primo piano del mondo culturale ed accademico...