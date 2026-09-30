Scuole, piano senza tagli nel Trapanese. Quinci annuncia una visita al Ruggieri

30/09/2026 11:14:00

Salvatore Quinci annuncia una visita al Liceo scientifico Ruggieri di Marsala, per incontrare studenti, docenti e dirigenza e affrontare le criticità segnalate dalla scuola. L’impegno arriva nella dichiarazione con cui il presidente del Libero Consorzio di Trapani presenta la proposta di Piano scolastico 2027-2028, che conferma l’autonomia dello Scientifico e non prevede tagli alle autonomie scolastiche del territorio. Il documento dovrà ottenere l’approvazione definitiva della Regione.

Nella nota, però, non vengono annunciate decisioni sull’apertura dei cancelli richiesta dal Pascasino–Giovanni XXIII, al centro del confronto tra i due istituti marsalesi.

La visita al Ruggieri dopo la lettera degli studenti

Gli studenti dello Scientifico avevano scritto a Quinci chiedendogli di verificare personalmente le condizioni dell’istituto. Nella lettera denunciavano, tra le altre difficoltà, il ricorso ai doppi turni, con due classi impegnate nelle lezioni pomeridiane, e la trasformazione in aule di numerosi ambienti prima destinati ad altre attività.

Il presidente raccoglie la richiesta di un incontro. Parlando del Ruggieri, scrive di volerlo visitare presto per confrontarsi con la comunità scolastica e affrontare le criticità rappresentate nella nota. Non viene indicata una data per il sopralluogo.

Pascasino, sui cancelli nessuna indicazione

Resta distinta la questione sollevata dal Consiglio d’istituto del Pascasino–Giovanni XXIII: l’apertura del collegamento tra la sede del Sacro Cuore, in via Falcone 13, e quella di via Falcone 20, per consentire agli studenti di raggiungere palestra e laboratori senza percorrere la strada esterna.

La richiesta, approvata all’unanimità il 24 settembre, riguarda un passaggio organizzato e accompagnato dal personale scolastico. Secondo quanto riferito nella delibera del Pascasino, al tavolo tecnico del 7 settembre era stato individuato un itinerario obbligatorio, tracciato con segnaletica a terra, che aveva raccolto il consenso dei presenti ad eccezione della dirigente del Ruggieri.

Gli studenti dello Scientifico hanno successivamente contestato l’utilizzo del cortile come percorso di collegamento, richiamandone la funzione didattica e sportiva.

La dichiarazione di Quinci annuncia dunque un confronto sulle difficoltà del Ruggieri, ma non specifica come verrà affrontata la richiesta di passaggio del Pascasino.

Piano 2027-2028: nessun taglio alle autonomie, decide la Regione

Sul dimensionamento scolastico, il messaggio del presidente è: «Nessun taglio per l’anno scolastico 2027-2028».

La Conferenza provinciale ha approvato all’unanimità la proposta di Piano, mantenendo l’attuale assetto delle autonomie. Il documento sarà trasmesso all’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione: il voto della Conferenza è quindi un passaggio della procedura, non ancora il via libera definitivo.

Marsala, proposto il passaggio del Convitto al Damiani

Una delle novità riguarda il Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala. La soluzione approvata dalla Conferenza prevede l’accorpamento all’Istituto Abele Damiani, concludendo l’esperienza all’interno dell’Istituto comprensivo Mazzini–Cavour.

L’obiettivo indicato da Quinci è rilanciare il Convitto e aprirlo agli studenti del primo e del secondo ciclo, valorizzando una struttura che il presidente considera un patrimonio scolastico e culturale non soltanto marsalese. Anche questa proposta rientra nel Piano sottoposto all’approvazione regionale.

Istruzione degli adulti a Salemi, le proposte per Petrosino e Calatafimi

Il Piano prevede inoltre il potenziamento del Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Trapani, con l’attivazione del CPIA anche a Salemi. Secondo Quinci, la soluzione consentirà ad adulti stranieri e italiani di conseguire un titolo di studio e favorirà percorsi di integrazione.

Per Petrosino, è inserita la proposta dell’Istituto Ruggero D’Altavilla di mantenere nel comune la sede dell’Istituto Vincenzo Accardi. La Conferenza ha inoltre dato il via libera al mantenimento dell’autonomia dell’Istituto comprensivo Francesco Vivona di Calatafimi-Segesta.

Dieci milioni per l’edilizia scolastica

Quinci richiama infine l’impegno del Libero Consorzio, assunto in sintonia con il Consiglio, a utilizzare 10 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione per l’edilizia scolastica.

L’obiettivo dichiarato è migliorare gli spazi e i servizi degli istituti superiori, superando una gestione ancora segnata dalle emergenze. Nella dichiarazione non vengono indicati la ripartizione delle risorse tra le singole scuole né un calendario degli interventi.



