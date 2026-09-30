Smawalk Sicilia, l'iniziativa "Marsala a 4 ruote 2026": fine settimana tra accessibilità, cultura e territorio

30/09/2026 08:40:00

Il 3 e 4 ottobre 2026 a Marsala la seconda edizione della SMAWALK Sicilia, con l'iniziativa “Marsala a 4 ruote 2026”. Due giornate pensate per vivere il territorio, ma anche per portare al centro dell'attenzione il tema dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e culturale.

La dicitura “a 4 ruote” richiama volutamente l'utilizzo della sedia a rotelle, manuale, elettrica o elettronica, trasformandone il significato: non un simbolo di limite, ma uno strumento per muoversi, conoscere, esplorare e partecipare.

L'obiettivo della SMAWALK (SMA Atrofia Muscolare Spinale) è infatti quello di mostrare come luoghi simbolo del territorio, dalle Saline all'Isola di Mozia, dai musei al centro storico, possano essere vissuti da tutti. Un percorso costruito anche attraverso la verifica diretta dell'accessibilità delle diverse tappe.

A promuovere l'iniziativa sono due mamme marsalesi, Marianna e Isabella, che hanno seguito personalmente la preparazione del percorso, verificando e testando l'accessibilità dei luoghi inseriti nel programma.

In tanti per rendere visibile l'accessibilità

Uno degli aspetti centrali dell'iniziativa è proprio la partecipazione collettiva. Muoversi insieme, in gruppo, significa infatti rendere maggiormente visibile il tema dell'accessibilità degli spazi pubblici e dei luoghi turistici.

La presenza di numerose persone, comprese tante famiglie e bambini in carrozzina, consente di evidenziare concretamente eventuali criticità, come gradini, assenza di scivoli o difficoltà nei trasporti, ma anche di valorizzare le strutture e gli operatori che hanno scelto di rendere i propri spazi realmente accessibili.

La SMAWALK punta inoltre a creare una rete tra famiglie e persone che vivono quotidianamente la disabilità, favorendo occasioni di incontro e socialità e incoraggiando chi è frenato dalle difficoltà logistiche a uscire di casa e partecipare alle attività del territorio.

Il programma

La manifestazione prenderà il via sabato 3 ottobre.

Alle 9 è previsto il raduno presso Mamma Caura, in contrada Ettore Infersa, mentre alle 9.30 è fissata la partenza dall'imbarcadero per l'Isola di Mozia. Alle 13 è previsto il pic nic in pineta con prodotti tipici del territorio.

Nel pomeriggio, alle 14.30, è in programma la visita al Museo del Sale all'interno dello storico mulino di Mamma Caura. Alle 16 la sistemazione presso l'Hotel President di via Nino Bixio e, alle 18, l'aperitivo al tramonto alle Saline Genna. La giornata si concluderà alle 20.30 con la cena di gruppo presso la pizzeria ristorante “De Vita”.

La giornata di domenica 4 ottobre inizierà alle 9, con il ritrovo al parcheggio Largo Generale Rosario Signorino. Alle 9.30 è prevista la visita al Museo Archeologico Lilibeo, seguita alle 10.30 dalla passeggiata alla scoperta di Capo Boeo.

Alle 11.30, al Complesso Monumentale San Pietro, si terrà la tavola rotonda “La Storia della SMA”, con la partecipazione della dott.ssa Chiara Mastella e della sindaca di Marsala Andreana Patti.

Il programma proseguirà alle 12.30 con la visita al Museo Garibaldino e al centro storico, mentre alle 14 è previsto il pranzo presso il ristorante “Assud”. Alle 16 il saluto e l'arrivederci alla prossima edizione in Sicilia.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il SAPRE – Settore di Abilitazione Precoce dei Genitori della Fondazione Policlinico di Milano e con il sostegno di numerose associazioni ed enti del territorio.

La SMAWALK, dunque, non propone soltanto un fine settimana alla scoperta di Marsala, ma un'occasione per vivere insieme il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico della città, portando contemporaneamente all'attenzione della comunità il diritto alla mobilità, all'autonomia e alla socialità.



