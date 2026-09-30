Marsala, trent’anni di professione per la prima donna veterinaria della città
È stata la prima donna veterinaria di Marsala. Era il marzo del 1996 quando Maria Cristina Sciacca si laureava con lode in Medicina veterinaria all’Università di Messina. Trent’anni dopo, la sua attività prosegue con l’apertura di un nuovo ambulatorio in città.
Una storia professionale che, accanto alla cura degli animali, ha compreso campagne contro il randagismo e incarichi nell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Trapani.
Le campagne contro il randagismo
Tra le esperienze ricordate nel comunicato diffuso in occasione dell’apertura ci sono le campagne di microchippatura e sterilizzazione di cani e gatti randagi, promosse dalla veterinaria tra il 2005 e il 2015.
Un’attività sul territorio che si è affiancata a quella ambulatoriale e alla partecipazione alla vita dell’Ordine professionale: Sciacca è stata consigliera dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Trapani per sette anni, ricoprendo anche l’incarico di segretaria.
La nuova sede in via Trapani
Nel corso della carriera si è occupata, tra gli altri ambiti, di medicina felina, proseguendo il proprio percorso di formazione.
La nuova sede, denominata Pet Clinic, si trova in via Trapani. L’apertura coincide con il trentesimo anniversario della laurea: una tappa nel percorso della professionista che per prima, tra le donne marsalesi, ha intrapreso la professione veterinaria.
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