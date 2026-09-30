Trapani, dopo il consiglio comunale sindaco e maggioranza occupano Palazzo Cavarretta

30/09/2026 22:57:00

Il consiglio comunale di mercoledì sera ha riservato un colpo di teatro inaspettato.

Alla chiusura della sessione i consiglieri di maggioranza, la giunta ed il sindaco Giacomo Tranchida hanno occupato l'aula consiliare.

Sine die, ha detto Tranchida. O almeno fin quando Alberto Mazzeo non convocherà il consiglio comunale per discutere del PEF.

Anche stasera in consiglio un nulla di fatto.

Una breve pausa per le comunicazioni, la votazione di un ordine del giorno sulle farmacie comunali e poi il primo alterco. La consigliera Marzia Patti chiede vengano lette le giustificazioni della vice segretaria Nunzia Gabriele. E, dopo un breve tira e molla, si apprende che, in effetti, la vice segretaria avrebbe comunicato alla presidenza di essere impossibilitata a partecipare a sedute serali per importanti motivi personali.

Poi il colpo di teatro: Marzia Patti chiede di poter intervenire per mozione d'ordine, le viene negata la parola con la chiusura della sessione del consiglio comunale. A margine, quasi uno scontro fisico tra Mazzeo e Tranchida, il cui rapporto politico è ormai insanabile.

Una decina di minuti che hanno deluso ed infuocato gli animi dei 15 lavoratori di Formula Ambiente che rischiano il licenziamento, presenti in piccionaia per l'ennesima seduta andata a vuoto.

Alcuni di loro, sembra che giá da domani siano in ferie forzate.

Tutto si consuma in pochi minuti davanti le.porte di Palazzo Cavarretta: maggioranza, giunta e sindaco occupano l'aula. Pochi minuti dopo, i lavoratori di Formula Ambiente chiedono di parlare col sindaco ed uno di loro rivolge un appello accorato proprio al presidente Mazzeo: convochi il consiglio, ascolti padri di famiglia e faccia almeno discutere il PEF, la cui approvazione è l'unico paracadute Finanziario per garantire la prosecuzione dei servizi e, di conseguenza, evitare il licenziamento.

Assessori e consiglieri restano a Palazzo Cavarretta, sine die, decisi a non mollare.

Non é un Aventino, ma una manifestazione per ribadire quello che, ultimamente, in aula consiliare - vuoi per contingentamenti dei tempi, vuoi per sospensione delle sedute o altri motivi variamente legate al regolamento - non gli riesce di esprimere.

Vedremo quanto durerà l'occupazione e se il presidente del Consiglio accoglierá non giá le richieste della maggioranza, ma dei 15 lavoratori e delle loro famiglie.



