Mazara: il servizio scuolabus Trasmazzaro resta sospeso. Giovani Democratici: "Serve chiarezza"

30/09/2026 17:00:00

Il servizio scuolabus della linea Trasmazzaro, a Mazara del Vallo, non è stato attivato con l’avvio del nuovo anno scolastico e, dal 23 settembre, risulta ufficialmente sospeso fino a nuova comunicazione.

Già lo scorso 7 settembre il Comune aveva annunciato che il servizio non sarebbe stato operativo il 15 settembre, giorno di inizio delle lezioni, indicando genericamente «motivi tecnici» alla base del mancato avvio.

Il 23 settembre è arrivata una nuova comunicazione con la quale è stata confermata la sospensione, senza però indicare una data per il ripristino del collegamento.

I Giovani Democratici chiedono risposte

Sulla vicenda interviene il circolo dei Giovani Democratici di Mazara del Vallo, che chiede all'amministrazione comunale maggiore chiarezza sulle ragioni della sospensione e sui tempi necessari per tornare alla normalità.

«Il problema non riguarda soltanto uno scuolabus fermo, ma un servizio di cui studenti e famiglie hanno bisogno per poter raggiungere regolarmente la scuola – affermano i Giovani Democratici –. Per questo chiediamo chiarezza: quali sono le cause che hanno determinato la sospensione? Quali sono i tempi previsti per il ripristino? E quali soluzioni sono state individuate nel frattempo per gli studenti che utilizzavano la linea?».

L'ipotesi del guasto al mezzo

Alle famiglie sarebbe stato riferito che l'interruzione del servizio sarebbe collegata a un guasto dello scuolabus. Un'informazione che, secondo i Giovani Democratici, necessita però di una conferma ufficiale da parte del Comune.

Il circolo chiede quindi che venga fornita una comunicazione puntuale, distinguendo tra le informazioni già rese pubbliche dall'amministrazione e le segnalazioni raccolte tra le famiglie.

«Servono tempi certi»

«Non vogliamo limitarci a denunciare il problema: vogliamo sapere quando il servizio tornerà operativo e quali misure sono state adottate nel frattempo», sottolineano i Giovani Democratici.

Il tema riguarda direttamente le famiglie degli studenti che utilizzavano la linea Trasmazzaro. «Il trasporto scolastico – concludono – è parte integrante dei servizi che consentono concretamente agli studenti di frequentare la scuola».



