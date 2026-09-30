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Politica
30/09/2026 06:00:00

Consiglio comunale Trapani, il PEF resta fermo: lavoratori Formula Ambiente sempre più a rischio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/consiglio-comunale-trapani-il-pef-resta-fermo-lavoratori-formula-ambiente-sempre-piu-a-rischio-450.jpg

Ancora un nulla di fatto sul PEF dei rifiuti. 

Alla quinta convocazione del Consiglio comunale di Trapani, l’aula ha respinto il prelievo del punto che avrebbe consentito di affrontare il Piano economico finanziario del servizio rifiuti. 

La votazione si è conclusa con il voto favorevole al prelievo della maggioranza con Peppe Guaiana e Franco Briale e l’astensione dell’opposizione.

 

Un passaggio che arriva mentre resta aperta la vertenza con Formula Ambiente e cresce il rischio per i lavoratori.

In aula è stato spiegato sia da Orazio Amenta che da Gino Petrusa che il mancato adeguamento del PEF sta creando difficoltà nella copertura dei costi del servizio che hanno subito degli aumenti. Senza una soluzione, il Comune é costretto a rimodulare il servizio attraverso una riduzione delle prestazioni, con la conseguenza del rischio di licenziamento di 15 operatori che peró, nel 2027, potrebbero addirittura raddoppiare. 

Tra le ipotesi già sul tavolo: meno spazzamento manuale e meccanizzato, una rimodulazione della raccolta degli ingombranti e una riduzione della frequenza della raccolta dell’organico.

 

Il punto centrale, però, resta il lavoro. Ad un tavolo di concertazione tra Formula Ambiente, sindacati, Comune e prefettura, l'azienda - sostenuta anche dai sindacati - si é detta aperta ad un periodo di raffreddamento della vertenza corrispondente ai mesi da ottobre a dicembre 2026, a fronte delle coperture finanziare garantite dal PEF per il 2027, condizione necessaria per tutelare i livelli occupazionali.

Durante la seduta sono arrivati anche appelli alla responsabilità, ma il PEF non è stato prelevato.

 

E così, mentre il Consiglio continua a rinviare l’esame del Piano, i lavoratori di Formula Ambiente presenti in aula hanno lasciato la piccionaia in silenzio, tra incredulità e paura per il futuro,a con le idee molto chiare sullo svolgimento dei lavori dell'aula di Palazzo Cavarretta.

Una scena che racconta più di molte parole il clima della vertenza: la politica continua a discutere, ma per chi rischia il posto di lavoro il tempo è ormai quasi finito.

 



Politica | 2026-09-30 06:35:00
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