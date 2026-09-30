Meteo Sicilia oggi 30 settembre: sole e 27 gradi nel Trapanese. Ottobre parte bene

30/09/2026 08:00:00

Settembre saluta la Sicilia senza particolari colpi di scena. Oggi, mercoledì 30 settembre, prevalgono condizioni di stabilità su gran parte dell’Isola e soprattutto sulla Sicilia occidentale. A Trapani e Marsala niente pioggia, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora gradevoli. L’autunno è arrivato sul calendario, un po’ meno sul termometro.

Trapani, sole e 27 gradi

A Trapani la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche nube innocua soprattutto nelle ore pomeridiane.

La temperatura minima si aggira attorno ai 18-20 gradi, mentre la massima arriverà a circa 26-27 gradi.

Le precipitazioni sono praticamente escluse.

Il vento sarà inizialmente debole dai quadranti orientali, poi tenderà a ruotare verso Nord e Nord-Ovest, diventando moderato nel pomeriggio, con qualche raffica nell’ordine dei 20-30 km/h.

Marsala, più fresco sulla costa

Anche a Marsala il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per buona parte della giornata.

Le temperature sulla fascia costiera saranno un po’ più contenute rispetto a Trapani: circa 21 gradi nelle prime ore e 24-25 gradi nel pomeriggio, con valori leggermente superiori nell’entroterra.

Il vento sarà debole da Sud-Est al mattino, poi girerà progressivamente da Ovest e Nord-Ovest nel pomeriggio.

Pioggia assente. Per l’ombrello si può concedere un altro giorno di ferie.

Mare poco mosso

Buone condizioni anche sul mare.

Tra Trapani e le Egadi il mare sarà poco mosso, con onde generalmente molto contenute. Stesso quadro davanti alla costa marsalese, dove il moto ondoso resterà debole.

Nel pomeriggio il rinforzo della ventilazione settentrionale potrà increspare leggermente il mare, senza però creare condizioni problematiche.

Sicilia, giornata stabile

Sul resto della Sicilia il quadro sarà nel complesso stabile.

Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore pomeridiane sulle zone interne e sui rilievi, soprattutto nel settore sud-orientale, ma senza fenomeni significativi.

Per oggi non risultano allerte meteo in Sicilia per rischio temporali, idrogeologico o idraulico.

Giovedì 1 ottobre cambia poco

Il primo giorno di ottobre continuerà sulla stessa linea.

Giovedì 1 ottobre sulla Sicilia occidentale sono previsti ancora sole, poche nuvole e temperature comprese tra 26 e 28 gradi.

A Trapani e Marsala non sono attese piogge significative.

Venerdì e sabato ancora stabilità

Anche venerdì 2 e sabato 3 ottobre il tempo dovrebbe rimanere prevalentemente stabile nel Trapanese.

Le temperature potranno raggiungere ancora 27-28 gradi, valori decisamente miti per l’inizio di ottobre.

La tendenza generale indica infatti una prima parte della settimana dominata dall’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale.

Quando potrebbe cambiare il tempo?

Un primo segnale di maggiore instabilità potrebbe comparire tra domenica 4 e l’inizio della prossima settimana, quando correnti più fresche e instabili potrebbero raggiungere gradualmente la Sicilia.

Al momento, però, non emerge un vero peggioramento organizzato per la Sicilia occidentale.

La sintesi è semplice: oggi sole, ottobre comincia stabile e almeno fino a sabato non sono previsti cambiamenti importanti nel Trapanese.

L’autunno, evidentemente, sta arrivando con i tempi della burocrazia siciliana.



