Marsala, Patti difende l'indifendibile: Tari, Marsala Schola e panchine. Le contraddizioni in Consiglio

30/09/2026 23:20:00

Marsala, Patti difende l’indifendibile: Tari, Marsala Schola e panchine, tutte le contraddizioni in Consiglio

La sindaca di Marsala, Andreana Patti, difende l’indifendibile. L’ultimo lunedì di settembre, il Consiglio comunale lilibetano ha dedicato la seduta alle interrogazioni rivolte all’amministrazione. I dossier principali affrontati dall’opposizione sono stati sicurezza, rifiuti e Marsala Schola.

La Patti, nonostante la presenza di due assessori direttamente interessati alle istanze, Nuccio e Coppola, ha preferito rispondere personalmente.

Il consigliere Carini aveva incalzato Nuccio sulla vicenda della Tari e sull’“onestà intellettuale” richiesta dall’assessore all’opposizione, sostenendo che tale principio va anche praticato. Principio che, a suo dire, non sarebbe stato applicato nel rifiuto — seppure obbligato dal regolamento — della convocazione in commissione per valutare la sentenza del Consiglio di Stato (CdS) sui costi di gestione del servizio, che potrebbe consentire un notevole risparmio ai cittadini.

Inoltre, è stato riferito che, in commissione Accesso agli atti, è stato audito l’ufficio legale, il quale avrebbe dichiarato di non aver ricevuto indicazioni in relazione alla sentenza del CdS.

A Coppola è stata chiesta la ragione del cambio di idea sulla chiusura di Marsala Schola, che rientra tra le sue deleghe, dopo che lo stesso assessore ne aveva proposto la chiusura attraverso un atto di indirizzo nel marzo del 2021.

Sulla famigerata rimozione delle panchine di piazza Matteotti, invece, è stato chiesto perché la deliberazione della Giunta comunale relativa al provvedimento sia arrivata successivamente alla decisione e sono state richiamate le dichiarazioni dell’assessora Caliò, che aveva sostenuto come l’azione fosse stata intrapresa perché le sedute venivano utilizzate soltanto dagli extracomunitari e perché la piazza fosse diventata luogo di caporalato.

La Patti, sull’aumento della Tari e sul rifiuto di Nuccio di riferirne in commissione, ha sostenuto che l’assessore fosse impegnato a lavorare, citando, a titolo di esempio, il problema delle discariche abusive. Come se un’attività dovesse necessariamente escludere l’altra.

Su Marsala Schola, la sindaca ha risposto che a fare testo è il programma sottoscritto dall’assessore Coppola. Ma chiedere allo stesso Coppola il motivo del suo ripensamento, dopo l’istanza rivolta, evidentemente, non è dato sapere.

Il capolavoro assoluto, però, lo compie sulla vicenda di Porta Mazara, quando sostiene che la Caliò sia stata criticata per uno “scivolone linguistico”, mentre è sembrato piuttosto un lapsus freudiano.

Quanto all’atto approvato successivamente alla rimozione delle sedute, la sindaca ha sostenuto che lo stesso fosse già contemplato nei progetti delle “aree verdi”, sempre nella “Bibbia” del suo programma.

Poi, però, a una richiesta dell’alleata Linda Licari, ha risposto che il Comune “non è una putìa” e che esistono burocrazia e procedure da rispettare.

Ma il “programma-Vangelo” secondo Patti sembra consentire di soprassedere alle stesse procedure. Un’idea che assomiglia molto più al pensiero del Marchese del Grillo, forte dei 20.963 consensi ricevuti.

Da un’analisi più dettagliata del voto, tuttavia, emerge che la sindaca è stata votata dal 30,7% dei 68.320 aventi diritto.

La stragrande maggioranza dei 25.560 astensionisti è rimasta a casa perché?

Perché Di Pietra e Coppola, oggi assessori, così come i consiglieri comunali della sua maggioranza Gandolfo, Giacalone, E. Milazzo, Orlando, Alagna e Cavasino — vale a dire il 38,1% dei componenti degli organi principali di governo politico-amministrativo dell’urbe — nella passata sindacatura hanno sostenuto Massimo Grillo?

E sono stati proprio loro, in quota parte, a contribuire all’abbandono della città che oggi si ritrova?

Vittorio Alfieri



