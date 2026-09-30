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Cronaca

» Incidenti
30/09/2026 08:13:00

Due incidente sulla A29: uno nel cantiere "infinito" della galleria di Segesta, l'altro a Marina di Cinisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2026/1790748813-0-due-incidente-sulla-a29-uno-nel-cantiere-infinito-della-galleria-di-segesta-l-altro-a-marina-di-cinisi.jpg

Due incidenti, a distanza di poche ore, hanno interessato la A29. Il primo si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, all’altezza della galleria di Segesta, in direzione Palermo. Il secondo, invece, è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’ingresso dello svincolo di Marina di Cinisi.

 

L’incidente nella galleria di Segesta

Intorno alle 2, una Volkswagen Golf, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro le barriere del cantiere predisposto per i lavori di messa in sicurezza della galleria di Segesta. Lavori infiniti che, ricordiamo, dovevano terminare a dicembre 2023 e invece continuano...

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il conducente non avrebbe seguito la deviazione prevista sulla carreggiata opposta, nonostante la segnaletica presente lungo il tratto interessato dai lavori. L’auto ha quindi proseguito la marcia, terminando la corsa contro il guardrail.

L’impatto è stato particolarmente violento e la Volkswagen Golf è rimasta accartocciata. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato le attrezzature in dotazione per tagliare le lamiere e consentire l’estrazione dell’automobilista.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente e lo hanno trasportato, in codice cosciente, all’ospedale Sant’Antonio Abate.

Schianto anche a Marina di Cinisi

Un secondo incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla A29, all’ingresso dello svincolo di Marina di Cinisi. Una Nissan Juke (foto TP24) per cause ancora da chiarire, ha impattato contro le barriere presenti lungo la sede stradale.

Anche in questo caso sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Anas, la polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Gli interventi hanno permesso di mettere in sicurezza l’area e di gestire la situazione, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.









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