Per Ance Sicilia le nuove norme paesaggistiche bloccano tutto: "La Regione le riveda"
L’Ance Sicilia chiede alla Regione di sospendere e rivedere le nuove norme di attuazione dei Piani paesaggistici, contenute nel decreto assessoriale numero 25 del 10 giugno, pubblicato il 26 giugno.
Secondo i costruttori, le nuove disposizioni introducono vincoli più rigidi sulle aree agricole e a parco sottoposte a tutela 2 e 3, incidendo anche sui Piani regolatori comunali. A rischio, secondo Ance, ci sarebbero interventi già autorizzati o in fase avanzata di istruttoria, comprese opere pubbliche come ampliamenti di scuole, cimiteri, parcheggi e aree artigianali, oltre a investimenti privati e insediamenti produttivi.
L’associazione evidenzia inoltre il caso di terreni acquistati sulla base di precedenti certificati di destinazione urbanistica, che con le nuove regole potrebbero perdere valore e generare contenziosi.
Ance Sicilia esprime invece apprezzamento per la decisione dell’assessore ai Beni culturali Francesco Scarpinato di ritirare il Piano paesaggistico della provincia di Palermo e di avviare un confronto con sindaci e parti sociali. La richiesta è di estendere il confronto anche alle nuove norme, introducendo una disciplina transitoria che salvi autorizzazioni e procedimenti già avviati secondo le regole precedenti.
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