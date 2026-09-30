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» Dalla Regione
30/09/2026 02:00:00

Caro carburanti, dalla Regione 15 milioni per gli autotrasportatori: rimborsi fino a 50 mila euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2026/caro-carburanti-dalla-regione-15-milioni-per-gli-autotrasportatori-rimborsi-fino-a-50-mila-euro-450.jpg

La Regione Siciliana mette in campo 15 milioni di euro per sostenere gli autotrasportatori alle prese con l’aumento dei costi del carburante. È stata raggiunta l’intesa sul decreto interassessoriale che dà attuazione alle misure previste dalla legge regionale 13/2026 per compensare una parte della maggiore spesa sostenuta dalle imprese del settore.

Il provvedimento sarà sottoscritto dagli assessori regionali all’Economia, Alessandro Dagnino, e alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Quest’ultimo aveva già anticipato l’imminente adozione della misura durante un incontro con i rappresentanti degli autotrasportatori.

 

Il decreto stabilisce beneficiari, criteri di accesso e modalità di calcolo del contributo. L’agevolazione potrà coprire il 70 per cento della spesa aggiuntiva ammissibile, calcolata sulla differenza tra il prezzo effettivamente pagato per il gasolio e il prezzo medio nazionale del carburante per autotrazione rilevato nel febbraio 2026.

Saranno prese in considerazione le spese sostenute per gli acquisti effettuati dal 1° marzo al 31 dicembre 2026.

 

Per ciascun beneficiario potrà essere riconosciuta una prima quota, fino a 50 mila euro, nell’ambito del regime del cosiddetto “super de minimis”. Per l’eventuale parte eccedente, necessaria a raggiungere la copertura complessiva del 70 per cento dell’aumento dei costi, la Regione intende chiedere alla Commissione europea l’autorizzazione alla relativa deroga.

 

Le domande dovranno essere presentate all’assessorato regionale delle Infrastrutture entro il 30 novembre 2026.

Lo schema di decreto sarà ora sottoposto all’esame della giunta regionale nella prima seduta utile. Successivamente passerà alla commissione Territorio e ambiente dell’Assemblea regionale siciliana, prima di essere trasmesso alla Commissione europea per gli adempimenti previsti.









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