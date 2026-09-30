Dopo l'articolo di Tp24 sulla Sp29 Trapani-Salemi interviene Quinci: "Lavori al via in tempi brevi"

30/09/2026 17:35:00

Dopo l’articolo di Tp24 sulle condizioni della SP 29 Salemi-Trapani, interviene il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, per fare il punto sugli interventi previsti sulla rete viaria provinciale e, in particolare, sulla strada che collega il capoluogo a Salemi.

Nell’articolo pubblicato dalla nostra redazione era stata evidenziata la situazione di una provinciale caratterizzata da buche, cedimenti, tratti sconnessi e, soprattutto in occasione delle piogge, dalla presenza di fango e detriti sulla carreggiata. La consigliera comunale di Salemi Giuseppina Spagnolo aveva chiesto un sopralluogo sull’intera arteria e interventi urgenti per garantire la sicurezza della circolazione.

«Una rete di circa 1.300 chilometri»

Quinci parte proprio dalla complessità della rete gestita dall’Ente per spiegare il quadro nel quale si inseriscono gli interventi.

«Un sistema stradale complesso ed articolato di circa 1.300 chilometri», afferma il presidente, ricordando che la rete è composta da 73 strade provinciali, 59 dell’ex Consorzio di Bonifica e 29 ex regionali.

Un patrimonio viario molto esteso, sul quale, secondo Quinci, pesa anche il rallentamento dell’attività amministrativa accumulato negli anni di commissariamento dell’Ente.

Sulla SP 29 interventi contro il rischio idrogeologico

Il presidente del Libero Consorzio entra quindi nel merito della SP 29 Salemi-Trapani. Le difficoltà di percorrenza della strada vengono ricondotte anche alla necessità di intervenire sul sistema di raccolta e deflusso delle acque.

«La strategia messa in campo dal Libero Consorzio rimanda alle misure di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico, perché di questo si tratta, e non solo per la SP 29», spiega Quinci.

Le procedure tecnico-burocratiche, fa sapere il presidente, sono state completate ed è stata avviata la trattativa diretta con un operatore economico. L'obiettivo è ridurre i tempi e procedere rapidamente con i lavori di manutenzione.

Gli interventi riguarderanno in particolare la rimozione dei detriti dalle pertinenze stradali, oltre alla pulizia e alla sistemazione di cunette, canali e aree destinate al deflusso delle acque. La somma stanziata supera i 52 mila euro e riguarda l'intera Zona 1 della rete stradale provinciale, della quale fa parte anche la SP 29.

«Territorio fragile, aggravato dagli eventi atmosferici»

Quinci richiama anche la fragilità del territorio e l'impatto degli eventi meteorologici.

«Dobbiamo fare i conti con un territorio assolutamente fragile, spesso aggredito e messo in crisi dagli agenti atmosferici condizionati dal cambiamento climatico», afferma.

La manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque viene quindi indicata come uno degli strumenti di prevenzione per evitare che piogge e fenomeni atmosferici aggravino le condizioni delle strade provinciali.

Il nodo del personale

Nella sua dichiarazione Quinci affronta anche il tema delle risorse umane a disposizione del Libero Consorzio.

La scelta di affidare i lavori a un operatore economico esterno, spiega, è legata anche alla progressiva riduzione del corpo operaio dell’Ente, interessato dall'invecchiamento del personale e dai pensionamenti.

Secondo il presidente, le attuali norme sulla gestione del personale non sarebbero adeguate alle esigenze degli enti di area vasta. Da qui la richiesta di una maggiore attenzione da parte della Regione Siciliana nei confronti dei Liberi Consorzi Comunali.

Cinque milioni per la manutenzione straordinaria

Quinci sottolinea infine il quadro più ampio degli investimenti sulla viabilità provinciale.

«La recente applicazione dell’avanzo di amministrazione, che prevede 5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, è lì a testimoniare e a delineare il contesto politico ed amministrativo che intendiamo portare avanti con il sostegno e la condivisione del Consiglio», afferma.

Si tratta di un capitolo distinto rispetto all'intervento da poco più di 52 mila euro destinato alla Zona 1 e alla prevenzione del rischio idrogeologico. Per la SP 29, inoltre, risulta già previsto un intervento di manutenzione straordinaria relativo ai tratti in frana e in dissesto, oggetto di una procedura con un importo a base di gara superiore a 2,3 milioni di euro, come riportato nell'approfondimento di Tp24.

«Senza infrastrutture è proibitivo pensare alla crescita»

Nella parte conclusiva della dichiarazione, Quinci lega la questione della manutenzione stradale alle prospettive economiche del territorio.

«La viabilità provinciale rappresenta un elemento fondamentale per costruire un progetto di sviluppo che sia coerente e soprattutto credibile», sostiene il presidente del Libero Consorzio.

E conclude: «Senza infrastrutture di collegamento è davvero proibitivo pensare alla crescita di un territorio come quello trapanese».

La risposta dell'Ente arriva dunque dopo le segnalazioni sulle condizioni della SP 29 e indica due livelli di intervento: da un lato le opere immediate di manutenzione e prevenzione del rischio idrogeologico, dall'altro il più ampio programma di manutenzione straordinaria della rete provinciale.



