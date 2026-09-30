Partanna, consegnati i lavori di riqualificazione di contrada Magaggiari

30/09/2026 13:00:00

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la riqualificazione dell’area artigianale di contrada Magaggiari, a Partanna. Si tratta di un intervento atteso da tempo e considerato dall’amministrazione comunale uno dei principali investimenti a sostegno delle imprese e del tessuto produttivo locale.

Il progetto esecutivo è stato elaborato dall’Ufficio tecnico comunale e ha ottenuto un finanziamento complessivo di 617mila euro nell’ambito dell’avviso dell’assessorato regionale alle Attività produttive dedicato agli interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali.

Viabilità, illuminazione e videosorveglianza

I lavori interesseranno in maniera strutturale l’area Pip di contrada Magaggiari. Tra gli interventi previsti ci sono il rifacimento della sede stradale e della segnaletica, l’efficientamento della pubblica illuminazione con l’installazione di nuovi fari a Led e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza a servizio dell’intera area.

L’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla CO. ANT. s.r.l., che ha presentato un ribasso del 32,4699% sull’importo a base di gara di 442 mila euro.

L’obiettivo dell’amministrazione

La consegna dei lavori segna l’avvio concreto di un intervento destinato a migliorare le condizioni infrastrutturali dell’area e, di conseguenza, il contesto nel quale operano le aziende partannesi.

«Investire nel miglioramento delle condizioni infrastrutturali delle aree produttive significa creare opportunità di sviluppo, mantenendo un impegno preciso assunto nei confronti delle imprese che ogni giorno lavorano sul nostro territorio – afferma il sindaco Francesco Li Vigni –. Chi sceglie di fare impresa a Partanna deve poter contare su condizioni adeguate per sviluppare la propria attività. E la riqualificazione dell’area Pip va esattamente in questa direzione».

Lavori entro dicembre

Soddisfazione anche da parte della vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, Valeria Battaglia, che sottolinea il lavoro svolto dagli uffici comunali per arrivare all’avvio dell’intervento.

«L’odierna consegna dei lavori nell’area artigianale di contrada Magaggiari è il risultato di un percorso amministrativo e progettuale sul quale abbiamo lavorato con convinzione, in sinergia con gli uffici comunali – afferma Battaglia –. I lavori, che saranno completati entro dicembre, prevedono, tra gli altri interventi, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza a servizio dell’intera area: opere concrete e necessarie per migliorare la sicurezza e garantire condizioni migliori alle aziende che qui operano ogni giorno».



