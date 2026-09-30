Mazara, attivato il Bonus caregiver: domande entro il 23 ottobre

30/09/2026 00:00:00

È stato attivato il Bonus Caregiver, un contributo economico una tantum destinato a sostenere il ruolo di cura e assistenza svolto dai caregiver familiari di persone con disabilità grave o gravissima.

L'intervento è disposto in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 339/2022 e del decreto assessoriale n. 251/2026. Le risorse disponibili saranno destinate per il 65% ai caregiver familiari di persone con disabilità grave e per il 35% ai caregiver familiari di persone con disabilità gravissima.

Chi può presentare la domanda

A rendere nota la misura è il Distretto socio sanitario n. 53, che comprende i Comuni di Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Gibellina. Possono presentare istanza i caregiver familiari di persone con disabilità grave o gravissima residenti nei Comuni del Distretto. La definizione dei destinatari e i requisiti specifici sono indicati nell'avviso pubblico.

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza della persona con disabilità, all'Ufficio protocollo.

Domande entro il 23 ottobre

L'istanza dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato all'avviso, All. 1, e dovrà essere presentata entro e non oltre il 23 ottobre 2026. Sono previste tre modalità di presentazione: a mano, tramite raccomandata postale oppure mediante PEC. In caso di invio tramite raccomandata, ai fini dell'ammissione sarà considerata la data riportata dal timbro postale dell'ufficio accettante. Per il Comune di Mazara del Vallo è possibile utilizzare l'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Chi è escluso dal beneficio

Non potranno accedere al contributo i caregiver di familiari con disabilità grave o gravissima ricoverati presso una struttura assistenziale. L'avviso precisa inoltre che non saranno accolte le istanze presentate oltre il termine del 23 ottobre 2026. Contributo nei limiti delle risorse disponibili. L'erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dello stanziamento regionale disponibile e in relazione al numero delle istanze che saranno ammesse al beneficio. L'avviso pubblico potrà inoltre essere modificato o integrato qualora intervengano ulteriori disposizioni tecniche da parte dell'Assessorato regionale competente.

Per informazioni e chiarimenti relativi al Comune di Mazara del Vallo è possibile contattare la responsabile dell'istruttoria e del trattamento dei dati personali e sensibili, Caterina Muratore, al numero 0923 671659.



