Trapani, controlli nelle zone della movida: 116 persone identificate e 5 multe
Controlli straordinari sabato sera nelle zone della movida di Trapani. Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno identificato 116 persone, controllato 47 veicoli ed effettuato verifiche amministrative in tre attività commerciali del centro. Cinque le sanzioni per violazioni al Codice della strada.
Il servizio è stato effettuato nella serata di sabato 26 settembre su disposizione del questore di Trapani, nell'ambito delle attività stabilite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo.
I controlli si sono concentrati nelle aree del centro maggiormente frequentate durante le ore serali.
Quattro posti di controllo
Nel corso della serata sono stati predisposti quattro posti di controllo. Complessivamente sono state identificate 116 persone, sei delle quali risultate con precedenti di polizia, e controllati 47 veicoli.
Sul fronte della circolazione stradale sono state contestate cinque violazioni al Codice della strada. Due delle sanzioni saranno notificate successivamente dalla Polizia Locale.
Verifiche in tre locali
Parallelamente, personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale ha effettuato verifiche amministrative in tre attività commerciali situate nelle zone interessate dai controlli.
Per uno dei locali gli accertamenti non sono ancora conclusi: la Polizia Locale sta effettuando ulteriori verifiche sulla documentazione acquisita.
I controlli rientrano nei servizi disposti nelle aree della città maggiormente interessate dalla vita notturna e dall'afflusso di persone durante il fine settimana.
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