Marsala, allarme nella zona Sud: cittadini segnalano furti, aggressioni e minacce

30/09/2026 19:17:00

Preoccupazione tra alcuni residenti della zona sud di Marsala, in particolare nelle aree di Bambina, Santo Padre e Cuore di Gesù. Nelle ultime settimane si sono diffuse nel territorio diverse segnalazioni relative a presunti episodi di furti, tentativi di intrusione nelle abitazioni e aggressioni o minacce ai danni di cittadini.

A raccontare la situazione è un residente. La sua testimonianza, raccoglie soprattutto voci e racconti circolati nel quartiere.

Le segnalazioni dei residenti

Secondo quanto riferito da un cittadino residente nella zona, tra gli episodi raccontati ci sarebbero furti ai danni di persone anziane, comprese presunte sottrazioni di fedi a persone che si spostavano in bicicletta. Vengono inoltre riferiti episodi nei quali alcune persone sarebbero state minacciate con un coltello per ottenere somme di denaro di modesta entità.

Altri segnalazioni riguarderebbero tentativi di entrare nelle abitazioni e, in un caso particolarmente preoccupante, presunte minacce rivolte a bambini con la richiesta di consegnare il proprio telefono cellulare.

La preoccupazione nelle ore notturne

Il clima tra alcuni residenti sarebbe comunque di crescente apprensione, soprattutto nelle ore serali e notturne. C'è chi sta adottando autonomamente misure per aumentare la sicurezza delle proprie abitazioni, nel tentativo di prevenire eventuali intrusioni.

La situazione viene descritta come particolarmente delicata per chi vive in zone periferiche o in abitazioni isolate, dove la percezione di insicurezza può aumentare in assenza di un controllo costante del territorio.

L'appello a segnalare alle autorità

"Naturalmente sto parlando di voci di quartiere, al momento non c'è nessuna prova, ma Vox populi, vox Dei.... Colgo l'occasione per ricordare a tutti che in questi casi le segnalazioni alle autorità sono fondamentali, è finita l'era dell'omertà...spero", conclude il cittadino.







