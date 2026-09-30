Buongiorno24 del 30 settembre 2026

30/09/2026 09:21:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti di oggi, mercoledì 30 settembre.

Partiamo dalla strage di Brandizzo. Oggi, davanti al Gup del Tribunale di Ivrea, si apre l’udienza preliminare per la morte dei cinque operai travolti da un treno la notte del 30 agosto 2023. Tra loro c’era il marsalese Saverio Giuseppe Lombardo, originario di contrada Matarocco. Sono 21 le persone e tre le società coinvolte nel procedimento; da Marsala arrivano undici familiari costituiti parte civile. A più di tre anni dalla tragedia comincia un passaggio giudiziario decisivo per ricostruire responsabilità, procedure di sicurezza e gestione dei lavori sui binari. tp24.it

A Trapani resta invece fermo il PEF dei rifiuti. Anche alla quinta convocazione il Consiglio comunale non ha affrontato il Piano economico finanziario del servizio. Sullo sfondo c’è la vertenza di Formula Ambiente: quindici lavoratori rischiano il posto e, senza nuove coperture, si prospetta una rimodulazione dei servizi, dallo spazzamento alla raccolta dell’organico e degli ingombranti. Una vicenda amministrativa che ormai riguarda direttamente occupazione e qualità del servizio in città. tp24.it

Prosegue poi l’inchiesta di Tp24 sulla candidatura delle Saline di Sicilia a Riserva della Biosfera MaB Unesco. Oggi guardiamo la mappa ufficiale per capire cosa entra davvero nel perimetro e cosa resta fuori. L’area interessa porzioni dei territori di Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala: comprende saline, Stagnone, campagne, centri storici e infrastrutture. Dentro ci sono l’aeroporto di Birgi, Chinisia e l’invaso Baiata; nella versione definitiva resta invece fuori l’intera circoscrizione portuale di Trapani. tp24.it

Continua anche il caso del caro carburanti. La protesta si allarga ai piccoli Comuni, dove i sindaci denunciano i maggiori costi sostenuti da chi vive lontano dai distributori più convenienti. Intanto la Regione mette sul tavolo 15 milioni di euro per gli autotrasportatori: il contributo potrà coprire fino al 70 per cento della maggiore spesa ammissibile per il gasolio, con una prima quota fino a 50 mila euro per beneficiario. tp24.it

Parleremo poi della corsa della Sicilia verso le rinnovabili. Fotovoltaico ed eolico avanzano nell’Isola, dove si concentra l’11 per cento dei nuovi impianti green costruiti negli ultimi cinque anni in Italia. Numeri che raccontano quanto rapidamente stia cambiando il sistema energetico siciliano e aprono anche il tema del rapporto tra transizione energetica, infrastrutture e territorio.

A Trapani, invece, il Settembre Giallo porta al centro un tema spesso difficile da affrontare: la prevenzione del suicidio e il disagio degli adolescenti. Al Chiostro San Domenico professionisti, insegnanti e giovani hanno ragionato

soprattutto su una parola: ascoltare. Riconoscere la fragilità prima che diventi silenzio, aiutare scuola e famiglie a leggere i segnali del disagio e rendere più naturale chiedere aiuto. tp24.it

E ancora, la Tonnara di Scopello, dove torna lo stop alle attività ricettive e agli eventi dopo un nuovo passaggio del lungo contenzioso sulla gestione del complesso, e la cronaca dalla A29, con il violento incidente nel cantiere della galleria di Segesta: un automobilista è rimasto incastrato nella vettura ed è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato cosciente al Sant’Antonio Abate. tp24.it

Nella rassegna anche il naufragio nel Mediterraneo al largo della Tunisia: due morti, tre bambini dispersi e 28 persone tratte in salvo dopo aver trovato rifugio su una piattaforma petrolifera.

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24 per orientarsi tra le notizie, distinguere i fatti dal rumore e capire cosa succede nel territorio. In diretta dalle 9:30 su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.

Link Tp24

Brandizzo: https://www.tp24.it/2026/09/30/cronaca/strage-di-brandizzo-si-apre-l-udienza-preliminare-da-marsala-undici-parti-civili-per-saverio-lombardo/240000

PEF e Formula Ambiente: https://www.tp24.it/2026/09/30/politica/consiglio-comunale-trapani-il-pef-resta-fermo-lavoratori-formula-ambiente-sempre-piu-a-rischio/240037

Dossier MaB, la mappa: https://www.tp24.it/2026/09/30/inchieste/dossier-mab-la-mappa-ecco-cosa-c-e-dentro-e-cosa-resta-fuori/240013

Caro carburanti: https://www.tp24.it/2026/09/30/dalla-regione/caro-carburanti-dalla-regione-15-milioni-per-gli-autotrasportatori-rimborsi-fino-a-50-mila-euro/240039

Settembre Giallo: https://www.tp24.it/2026/09/30/sociale/settembre-giallo-a-trapani-parlare-della-fragilita-prima-diventi-silenzio/240036

Tonnara di Scopello: https://www.tp24.it/2026/09/28/turismo/tonnara-di-scopello-nuovo-stop-alle-attivita-la-societa-decisione-legata-a-un-contenzioso-tra-privati/239946

Incidenti sulla A29: https://www.tp24.it/2026/09/30/incidenti/due-incidente-sulla-a29-uno-nel-cantiere-infinito-della-galleria-di-segesta-l-altro-a-marina-di-cinisi/240043



