Aveva in casa due coccodrilli cubani. Arrestato
Due coccodrilli cubani, specie rara e a rischio di estinzione, una serra indoor con marijuana e piante di peyote, oltre a una pistola con silenziatore. È quanto hanno scoperto i carabinieri nell'abitazione di un 53enne a Santa Croce Camerina, nel Ragusano.
I due coccodrilli in casa
Durante la perquisizione, effettuata dai carabinieri del Nucleo Cites di Catania insieme ai militari della locale Stazione, sono stati trovati due esemplari di coccodrillo cubano, entrambi di circa un anno e lunghi 45 centimetri.
Si tratta di una specie la cui importazione, commercializzazione e detenzione sono vietate dalla legge. Da adulti questi rettili possono superare i due metri di lunghezza e sono considerati potenzialmente pericolosi per l'uomo.
La serra indoor
All'interno dell'abitazione i militari hanno inoltre scoperto una serra indoor con circa un centinaio di piante di marijuana e 22 piante di peyote. Sequestrati anche due chilogrammi di marijuana.
Trovata anche una pistola con silenziatore
Nel corso della perquisizione è stata trovata anche una pistola calibro 9x19, dotata di silenziatore, caricatore e 14 cartucce.
Arrestato il 53enne
Il proprietario dell'abitazione è stato denunciato per la detenzione illecita dei due coccodrilli cubani e arrestato con le accuse di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti e possesso abusivo di arma da fuoco.
Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa.
Una specie che vive solo a Cuba
Il coccodrillo cubano, o coccodrillo rombifero (Crocodylus rhombifer), è una specie endemica di Cuba. È considerato uno dei coccodrilli più terrestri tra quelli oggi esistenti e, nonostante le dimensioni generalmente più contenute rispetto ad altre specie, è noto per il comportamento particolarmente aggressivo.
Gli esemplari adulti raggiungono mediamente una lunghezza compresa tra 2,1 e 2,3 metri, mentre i maschi più grandi possono arrivare fino a circa 3,5 metri.
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