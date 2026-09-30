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Cronaca
30/09/2026 12:50:00

Alcamo, rubava grondaie e pluviali per il rame: arrestato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2026/1790765528-0-alcamo-rubava-grondaie-e-pluviali-per-il-rame-arrestato.jpg

Grondaie e pluviali strappati dai muri delle abitazioni per recuperare il rame, il cosiddetto “oro rosso”. Almeno otto furti sarebbero stati messi a segno ad Alcamo tra giugno e luglio. I Carabinieri hanno arrestato un 37enne del posto, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

 

Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani al termine delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo.

 

Otto furti nel mirino

L'indagine è partita dopo una serie di furti di materiale in rame avvenuti in città. I militari hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, raccolto testimonianze e analizzato le modalità con cui venivano compiuti i colpi.

Gli accertamenti, secondo quanto riferito dai Carabinieri, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti del 37enne.

L'uomo avrebbe messo a segno almeno otto furti, concentrandosi soprattutto su grondaie, pluviali e altri manufatti contenenti rame.

 

Nel mirino case e uffici comunali

Gli obiettivi erano prevalentemente abitazioni private. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 37enne avrebbe raggiunto gli edifici e scardinato direttamente dai muri i pluviali in rame, per poi allontanarsi.

Tra gli episodi contestati ci sarebbe anche il furto di grondaie da alcuni uffici di proprietà del Comune di Alcamo.

Al termine delle procedure, l'uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dell'indagato dovranno essere accertate definitivamente in giudizio.



Cronaca | 2026-09-30 09:47:00
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