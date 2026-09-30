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Cronaca
30/09/2026 07:10:00

30 Settembre: tagli ai costi energetici, minacce di Mosca, scontro su Regeni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2026/30-settembre-tagli-ai-costi-energetici-minacce-di-mosca-scontro-su-regeni-450.jpg

E' il 30 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• In vista di un inverno con energia ad alto costo, si corre ai ripari. Eni ha detto che taglierà le bollette di luce e gas del 30 per cento, Enel la sta seguendo. Sul fronte carburanti, anche Q8 ha deciso di fissare un tetto massimo
• Hormuz è ormai aperto all’80 per cento, ma pochi se ne accorgono e il petrolio continua a salire. Delle rotte da garantire hanno parlato Meloni e il principe e capo del governo saudita bin Salman
• Mosca non ha esitato a sfoderare la minaccia nucleare per ammonire la Nato a non toccare l’exclave russa di Kaliningrad, caposaldo di Putin sul Baltico. L’alleanza occidentale ha replicato ricordando il proprio ruolo difensivo, sul quale si basa anche il sostegno all’Ucraina
• Il congresso straordinario della Lega si terrà a Milano il 24 e 25 ottobre ma ci saranno solo i salviniani. Romeo e la fronda nordista lo diserteranno
• Oggi in Tennessee viene eseguita la condanna a morte di una donna, a oltre 200 anni dall’ultima esecuzione. Christa Pike espierà così un omicidio brutale compiuto quando aveva 18 anni
• Lo spread tra Bpt e Bund è salito a quota 100, a svantaggio dello Stato italiano
• Il Financial Times ha rivelato che Anthropic, in vista della quotazione in Borsa, ha avvertito gli investitori dei gravi rischi connessi all’intelligenza artificiale
• Trump ha imposto che negli Usa l’Ai venga chiamata Super Intelligenza


• Conti ancora in rosso per Chora Media, la società di produzione podcast il cui direttore editoriale era Mario Calabresi
• Ha debuttato col botto in Borsa (+719%) la società di un nababbo cinese che aveva cominciato vendendo colla e nastri
• Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno ricevuto un premio letterario in Campidoglio. Inevitabili le polemiche
• Uno squalo rimasto intrappolato in un porto coreano è divenuto un’attrazione turistica: sono già andati a vederlo 600 mila persone
• Si è conclusa la missione dei militari italiani in Iraq: lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto
• Netanyahu ha fatto tappa in gran segreto negli Emirati e la visita ha suscitato nuovi sospetti: sembra che il premier abbia chiesto all’emiro bin Zayed di smentire di averlo avvisato prima del 7 ottobre dell’imminente assalto di Hamas
• In Cisgiordania cento coloni hanno impedito con la forza che una famiglia palestinese tornasse a casa
• Il premier inglese Burnham ha detto che la Brexit è costata cara ai britannici e che vuole aprire un nuovo confronto sul tema con i Paesi europei
• Il re del Marocco, per la prima volta nella storia, ha nominato una donna primo ministro. Fatima Ezzahra El Mansouri ha 50 anni, è avvocata e ha una lunga carriera politica alle spalle
• Il governo spagnolo, sotto la pressione della piazza, ha deciso di congelare milioni di sfratti. Torna a casa anche Maricarmen, l’anziana pensionata madrilena che è diventata il simbolo della protesta
• In Slovacchia uno studente di 13 anni ha colpito a morte la sua professoressa di 61 e due compagni
• Dopo la vicenda delle dipendenti discriminate, il direttore della Tour Eiffel si è dimesso
• Sul caso Regeni la premier ha detto che tagliare i canali diplomatici con l’Egitto potrebbe essere controproducente. L’opposizione ha invece attaccato il ministro Tajani per i suoi commenti sulla sentenza
• Alessandro Di Battista è riapparso in tv per dire che ha scoperto di avere un tumore alla testa e lo sta curando
• Un palermitano di 46 anni è stato condannato per maltrattamenti in famiglia: insultava la moglie ed era arrivato a farla mangiare nella ciotola del cane
• Dovrà essere scontata, almeno in teoria, la condanna a 14 anni inflitta a un estremista (da tempo latitante a Parigi) accusato di concorso nell’omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra, ucciso a Milano nel ‘77
• Un suprematista trentino di 17 anni è stato arrestato perché deteneva una katana e altre armi
• Il centro di Torino è diventato un set per il nuovo film di Adam Sandler sui bamboccioni americani
• Sono scomparsi la creator fiorentina Costanza Cappelli, l’attore americano Dennis Haskins (76 anni), il fotoreporter romano Roberto Pizzi (89) e il vicedirettore di Libero Andrea Tempestini (40)

Titoli
Corriere della sera: Regeni, scontro sull’Egitto
la Repubblica: Regeni, scontro sull’Egitto
’La Stampa: Luce e gas, bollette giù: Enel - 30%
Il Sole 24 Ore: Volano i rendimenti, spread a 100
Il Messaggero: Caro-carburanti, Europa in campo
Il Giornale: Effetto Meloni, bollette dimezzate
Avvenire: Sottotetto più ampio
Qn: Energia, la gara degli sconti / Ma volano spread e prezzi
Il Fatto: Nuova priorità a destra: / la castrazione chimica
Leggo: Carburanti e bollette, corsa ai tagli
Libero: Alè, giù anche le bollette
La Verità: Gara di sconti sulle bollette
Il Mattino: Energia, la corsa agli sconti
il manifesto: La giusta / casa
il Quotidiano del Sud: Voto, il momento della verità
Domani: Le mani sull’Eni e la «rete asiatica» / Meloni entra in versione MrWolf









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