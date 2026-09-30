30 Settembre: tagli ai costi energetici, minacce di Mosca, scontro su Regeni

30/09/2026 07:10:00

E' il 30 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In vista di un inverno con energia ad alto costo, si corre ai ripari. Eni ha detto che taglierà le bollette di luce e gas del 30 per cento, Enel la sta seguendo. Sul fronte carburanti, anche Q8 ha deciso di fissare un tetto massimo

• Hormuz è ormai aperto all’80 per cento, ma pochi se ne accorgono e il petrolio continua a salire. Delle rotte da garantire hanno parlato Meloni e il principe e capo del governo saudita bin Salman

• Mosca non ha esitato a sfoderare la minaccia nucleare per ammonire la Nato a non toccare l’exclave russa di Kaliningrad, caposaldo di Putin sul Baltico. L’alleanza occidentale ha replicato ricordando il proprio ruolo difensivo, sul quale si basa anche il sostegno all’Ucraina

• Il congresso straordinario della Lega si terrà a Milano il 24 e 25 ottobre ma ci saranno solo i salviniani. Romeo e la fronda nordista lo diserteranno

• Oggi in Tennessee viene eseguita la condanna a morte di una donna, a oltre 200 anni dall’ultima esecuzione. Christa Pike espierà così un omicidio brutale compiuto quando aveva 18 anni

• Lo spread tra Bpt e Bund è salito a quota 100, a svantaggio dello Stato italiano

• Il Financial Times ha rivelato che Anthropic, in vista della quotazione in Borsa, ha avvertito gli investitori dei gravi rischi connessi all’intelligenza artificiale

• Trump ha imposto che negli Usa l’Ai venga chiamata Super Intelligenza



• Conti ancora in rosso per Chora Media, la società di produzione podcast il cui direttore editoriale era Mario Calabresi

• Ha debuttato col botto in Borsa (+719%) la società di un nababbo cinese che aveva cominciato vendendo colla e nastri

• Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno ricevuto un premio letterario in Campidoglio. Inevitabili le polemiche

• Uno squalo rimasto intrappolato in un porto coreano è divenuto un’attrazione turistica: sono già andati a vederlo 600 mila persone

• Si è conclusa la missione dei militari italiani in Iraq: lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto

• Netanyahu ha fatto tappa in gran segreto negli Emirati e la visita ha suscitato nuovi sospetti: sembra che il premier abbia chiesto all’emiro bin Zayed di smentire di averlo avvisato prima del 7 ottobre dell’imminente assalto di Hamas

• In Cisgiordania cento coloni hanno impedito con la forza che una famiglia palestinese tornasse a casa

• Il premier inglese Burnham ha detto che la Brexit è costata cara ai britannici e che vuole aprire un nuovo confronto sul tema con i Paesi europei

• Il re del Marocco, per la prima volta nella storia, ha nominato una donna primo ministro. Fatima Ezzahra El Mansouri ha 50 anni, è avvocata e ha una lunga carriera politica alle spalle

• Il governo spagnolo, sotto la pressione della piazza, ha deciso di congelare milioni di sfratti. Torna a casa anche Maricarmen, l’anziana pensionata madrilena che è diventata il simbolo della protesta

• In Slovacchia uno studente di 13 anni ha colpito a morte la sua professoressa di 61 e due compagni

• Dopo la vicenda delle dipendenti discriminate, il direttore della Tour Eiffel si è dimesso

• Sul caso Regeni la premier ha detto che tagliare i canali diplomatici con l’Egitto potrebbe essere controproducente. L’opposizione ha invece attaccato il ministro Tajani per i suoi commenti sulla sentenza

• Alessandro Di Battista è riapparso in tv per dire che ha scoperto di avere un tumore alla testa e lo sta curando

• Un palermitano di 46 anni è stato condannato per maltrattamenti in famiglia: insultava la moglie ed era arrivato a farla mangiare nella ciotola del cane

• Dovrà essere scontata, almeno in teoria, la condanna a 14 anni inflitta a un estremista (da tempo latitante a Parigi) accusato di concorso nell’omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra, ucciso a Milano nel ‘77

• Un suprematista trentino di 17 anni è stato arrestato perché deteneva una katana e altre armi

• Il centro di Torino è diventato un set per il nuovo film di Adam Sandler sui bamboccioni americani

• Sono scomparsi la creator fiorentina Costanza Cappelli, l’attore americano Dennis Haskins (76 anni), il fotoreporter romano Roberto Pizzi (89) e il vicedirettore di Libero Andrea Tempestini (40)



Titoli

Corriere della sera: Regeni, scontro sull’Egitto

la Repubblica: Regeni, scontro sull’Egitto

’La Stampa: Luce e gas, bollette giù: Enel - 30%

Il Sole 24 Ore: Volano i rendimenti, spread a 100

Il Messaggero: Caro-carburanti, Europa in campo

Il Giornale: Effetto Meloni, bollette dimezzate

Avvenire: Sottotetto più ampio

Qn: Energia, la gara degli sconti / Ma volano spread e prezzi

Il Fatto: Nuova priorità a destra: / la castrazione chimica

Leggo: Carburanti e bollette, corsa ai tagli

Libero: Alè, giù anche le bollette

La Verità: Gara di sconti sulle bollette

Il Mattino: Energia, la corsa agli sconti

il manifesto: La giusta / casa

il Quotidiano del Sud: Voto, il momento della verità

Domani: Le mani sull’Eni e la «rete asiatica» / Meloni entra in versione MrWolf



