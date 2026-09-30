Trapani, la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo
Si è celebrata ieri mattina, nella Cattedrale San Lorenzo di Trapani, la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.
Una ricorrenza che ha riunito rappresentanti delle istituzioni civili e militari, delle forze dell’ordine e delle organizzazioni sindacali, insieme agli uomini e alle donne della Polizia di Stato.
La celebrazione religiosa è stata presieduta da monsignor Angelo Giurdanella, vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, con la concelebrazione del vescovo di Trapani monsignor Pietro Maria Fragnelli e del cappellano della Polizia di Stato per la provincia di Trapani, don Antonino Adragna.
Alla cerimonia erano presenti la prefetta di Trapani Daniela Lupo e il questore Egidio Di Giannatonio, oltre ai sindaci e alle altre autorità del territorio, ai rappresentanti delle Forze armate e delle Forze di polizia e alle organizzazioni sindacali.
Nel corso dell’omelia, monsignor Fragnelli ha rivolto un pensiero agli operatori della Polizia di Stato e al lavoro svolto quotidianamente sul territorio per la sicurezza e l’ordine pubblico. Un servizio che, nelle parole del Vescovo, deve essere vissuto anche come presenza accanto alla comunità e come tutela della dignità di ogni persona.
Il vescovo ha inoltre richiamato il tema dell’Europa e della necessità di contribuire, attraverso i diversi ruoli e le responsabilità di ciascuno, alla costruzione di una società fondata sulla convivenza, sulla solidarietà e sul rispetto della persona.
La figura di San Michele Arcangelo è stata così collegata ai valori che accompagnano il lavoro della Polizia di Stato: giustizia, coraggio, lealtà e protezione. Principi richiamati nel corso della celebrazione come riferimento per chi ogni giorno opera al servizio della collettività e della sicurezza pubblica.
Al termine della Messa, il questore Di Giannatonio ha ringraziato i vescovi per la celebrazione e per le parole rivolte agli appartenenti alla Polizia di Stato. Un ringraziamento è stato rivolto anche a tutte le autorità e alle persone che hanno partecipato alla ricorrenza.
Una giornata di raccoglimento che, anche quest’anno, ha rappresentato per la Questura di Trapani un momento di condivisione, memoria e vicinanza alla comunità.
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