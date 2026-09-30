Da oggi Insolito Marsala, Giorgio Triani: "La città deve uscire dai soliti schemi e fare sistema"

30/09/2026 06:00:00

Il professore Giorgio Triani, ideatore di “Insolito”, ha risposto alle domande della redazione di TP24 durante “Buongiorno 24”, presentando la nuova edizione della manifestazione, in programma da oggi, 30 settembre, al 4 ottobre. Vino, territorio, giovani, internazionalizzazione e nuove forme di promozione sono i temi al centro del progetto. Ma Triani lancia anche un appello agli imprenditori: «Dovete fare sistema».

«Mi piace pensare a cose che sono programmaticamente nuove»

“Insolito” nasce dalla volontà di rompere gli schemi tradizionali con cui in Sicilia vengono raccontati il vino e il cibo. Triani insiste sul concetto di esplorazione e sulla necessità di proporre esperienze differenti rispetto ai format già conosciuti.

«Mi occupo particolarmente da un po' d'anni, non di innovazione ma quasi di invenzione. Cioè, mi piace pensare a cose che sono programmaticamente nuove, cioè si esplorano cose molto diverse».

Da qui un programma che mette insieme vino, gastronomia, cultura, ospitalità e contaminazioni apparentemente insolite. «L'intenzione proprio di portare cose nuove è, nel futuro, costruire a Marsala e in tutta la zona della Sicilia occidentale, un punto di riferimento importante per la comunità internazionale che si muove in quel settore appunto del vino, dell'oreca, dell'ospitalità».

Dal Marsala del 1860 allo Jerez del 1926

Tra le proposte più originali dell'edizione ci sono le degustazioni di vini storici. A Marsala sarà possibile assaggiare anche un Marsala Florio del 1860, rimasto per un secolo in botte, oltre ad altre bottiglie di grande valore storico.

Triani racconta anche la sorpresa provata personalmente davanti alla longevità di alcuni vini: «Io non amo vini di quel tipo, anche per me è stata una sorpresa aprire una bottiglia di Jerez del 1926, cent'anni, e trovare una straordinaria freschezza del vino».

E proprio questa è, secondo il professore, la cifra della manifestazione: «È davvero una cosa che vale davvero la pena, è davvero insolita, ma molto insolita».

Università, giornalisti e hospitality: «Aumentare il tasso nazionale e internazionale»

“Insolito” non guarda soltanto a Marsala. Il programma coinvolge Trapani, Favignana e Paceco e punta a portare nel territorio operatori, studiosi e professionisti provenienti dall'Italia e dall'estero.

«Verranno le università di Porto, di Bordeaux, verranno i giornalisti del vino italiani e internazionali», racconta Triani. A Paceco è prevista inoltre una serata di networking nelle Cantine Fina e momenti di formazione dedicati all'hospitality.

L'obiettivo è aumentare la dimensione internazionale della manifestazione e, contemporaneamente, offrire agli operatori locali nuove occasioni di confronto. «Anche lì è un'occasione, credo, per chi fa Hospitality a Marsala per alzare molto il livello».

Giovani e territorio: «C'è un'intenzione di aprire molto al territorio»

Triani sottolinea anche la volontà di coinvolgere le realtà locali e soprattutto i giovani.

«C'è un'intenzione di aprire molto al territorio e parlare a un pubblico giovane ma parlare anche a un pubblico di imprenditori giovani».

Nel progetto sono coinvolte, tra le altre realtà, l'Università di Palermo, la Pro Loco di Paceco e numerosi ristoranti di Marsala e Trapani.

L'idea è che “Insolito” non sia soltanto una vetrina per il vino, ma un'occasione per mettere in relazione imprese, giovani, professionisti e territorio. «Invitare i marsalesi per cinque giorni a sorprendersi che è possibile parlare e bere vino anche in modo molto diverso, molto originale».

L'appello agli imprenditori: «Dovete fare sistema»

È il passaggio più politico — nel senso territoriale e imprenditoriale — dell'intervista. Triani chiede agli operatori del vino di investire maggiormente in una dimensione collettiva.

«Il mio invito è che gli imprenditori locali del vino siano aperti e mettano mano alle tasche, al portafoglio, con importi anche modesti, ma che comunque diano il senso di una comunità del vino che c'è».

Il problema, secondo Triani, è la difficoltà del territorio a trasformare le tante eccellenze presenti in una strategia comune.

«Il grande problema di fare sistema, cioè dovete fare sistema».

E ancora: «Il nostro è un invito sommesso con modestia, non vogliamo forzare la mano, ma è proprio sollecitarvi, è invitarvi a fare sistema».

Triani riconosce le potenzialità della Sicilia occidentale, ma ritiene che siano ancora insufficientemente valorizzate: «Il materiale che avete è splendido, però come dice uno dei vostri, il vino è un bellissimo territorio, ma è condito male, è condito un po' male».

Da qui l'ultimo appello: «Secondo me dovete condirlo meglio. Sono tutte le condizioni di sviluppo, di incentivo rispetto anche alle idee nuove che ci sono lì nel territorio, che ci sono, che vanno incentivate, promosse».

Insolito Marsala 2026, cinque giorni tra vino, cibo e ospitalità

Torna Insolito Marsala, la manifestazione dedicata al vino, al cibo, all'ospitalità e alle nuove forme di enoturismo. Dal 30 settembre al 4 ottobre, con il patrocinio della Regione Siciliana, sono in programma oltre 40 appuntamenti tra Marsala, Trapani e Favignana, tra mostre, degustazioni, masterclass e occasioni di incontro. Il programma completo è disponibile online, mentre le prenotazioni per i singoli eventi sono aperte sulla piattaforma Enthemo.

Il tempo al centro della manifestazione

Il filo conduttore dell'edizione 2026 è il tempo, elemento centrale nei luoghi e nei prodotti legati alla cultura del vino e dell'accoglienza.

L'apertura, mercoledì 30 settembre, prevede due appuntamenti in contemporanea. All'interno di Ottica Polaris sarà inaugurato un temporary wine shop, dove tra lenti e montature sarà possibile acquistare anche bottiglie di vino. All'Enoteca di Palazzo Fici, invece, è in programma "Il tempo in cantina", una degustazione dedicata alle diverse stagionature. In serata sarà la volta di "Fuori dal tempo", con l'assaggio di quattro Barolo d'annata, dal 1937 al 1967.

Dalle Egadi alla storia di Marsala e Trapani

Il tema del tempo attraversa anche la mostra "Il tempo sul muro", a Favignana, dedicata alla storia dei calendari e degli orologi civici di Marsala e Trapani. La visita sarà accompagnata da Danilo Gianformaggio, conosciuto come il "signore del tempo".

Tra gli appuntamenti figura inoltre "A tavola con i Mille", iniziativa nella quale l'Istituto Alberghiero A. Damiani propone attraverso la cucina un racconto dell'impresa garibaldina.

Sicilia, produzioni italiane e contaminazioni

Insolito Marsala propone anche incontri tra le produzioni siciliane e alcune eccellenze di altre regioni italiane. Giovedì 1° ottobre i vini di Firriato incontreranno il Parmigiano Reggiano e i prosciutti di Parma e San Daniele.

Domenica 4 ottobre, negli spazi del Museo Archeologico Lilibeo, i vini di Donnafugata saranno abbinati al pane del Panificio Ragona e all'olio extravergine d'oliva dell'Oleificio Sant'Anna di Marsala.

Ogni sera, inoltre, la rassegna "Sicilia in Tavola" coinvolgerà ristoranti di Marsala e Trapani con menu speciali dedicati alla manifestazione.

Formazione per il mondo dell'enoturismo

Accanto agli appuntamenti dedicati al pubblico, Insolito Marsala propone ogni giorno "Wine & Hospitality 3.0", il ciclo gratuito di incontri dedicato alla formazione nel settore.

Il percorso è rivolto sia ai professionisti sia a chi vuole approfondire i cambiamenti nel mondo dell'ospitalità e dell'enoturismo, con lezioni dedicate a nuovi modelli di business e alle modalità innovative per raccontare il territorio.

Tra gli incontri è previsto "Le città del vino", con gli studenti del master europeo WINTOUR, percorso che coinvolge le università di Tarragona, Bordeaux e Porto, insieme ad Assovini Sicilia e Generazione Next. In programma anche "Giornalismo, new journalism e social storytelling", realizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Programma e prenotazioni

Il programma completo di Insolito Marsala 2026, con tutti gli appuntamenti dal 30 settembre al 4 ottobre, è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione. Le iscrizioni ai singoli eventi sono aperte attraverso la piattaforma Enthemo.



