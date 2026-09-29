Scacchi, le ragazze della Lilybetana conquistano il titolo regionale Under 14

29/09/2026 22:00:00

Una vittoria e tre podi complessivi per la Lilybetana Scacchi nella fase regionale del Campionato Italiano a Squadre Under 20 e della Coppa Sicilia, disputata sabato 26 settembre al Palacultura di Brolo. Protagonista assoluta è stata la formazione femminile Under 14, che ha conquistato il titolo regionale al termine di una competizione che ha visto ai nastri di partenza ben 73 squadre provenienti da diverse realtà scacchistiche siciliane.

Il titolo regionale Under 14 femminile

A salire sul gradino più alto del podio sono state Anna Marino, Giulia Serrentino, Giorgia Azzarito e Quyet Cerami, componenti della squadra Under 14 femminile della società marsalese. Un successo di particolare rilievo per la Lilybetana, che ha confermato a Brolo la qualità del proprio settore giovanile.

La giornata ha regalato alla società marsalese anche altri due piazzamenti sul podio regionale.

Argento Under 16 e bronzo Under 18

La medaglia d'argento nella categoria Under 16 assoluto è stata conquistata dalla squadra composta da Nicolò Licari, Luigi Mancuso, Edoardo Fontana e Gabriel Genovese.

Terzo posto, invece, nella categoria Under 18, dove hanno gareggiato Simone Titone, Francesco Lembo, Davide Parrinello, Giulio Giattino e Alessio Montalto.

Il bilancio complessivo parla dunque di un titolo regionale, un secondo e un terzo posto, ai quali si aggiungono il nono posto ottenuto nella categoria Under 14 assoluto e l'undicesimo piazzamento in Coppa Sicilia. Risultati che testimoniano la partecipazione della Lilybetana alle diverse competizioni e il lavoro portato avanti dalla società nel settore giovanile.

73 squadre in gara

La manifestazione ha riunito 73 squadre, con rappresentative provenienti, tra le altre, da Palermo, Monreale, Misilmeri, Catania, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Marsala, Favara, Messina, Acireale, Siracusa e Bagheria.

La partecipazione numerosa ha confermato la vivacità del movimento scacchistico siciliano e il ruolo delle competizioni a squadre come occasione di confronto, crescita sportiva e aggregazione tra i giovani.

La cerimonia e l'organizzazione

Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte l'onorevole Giuseppe Laccoto, sindaco di Brolo, il dottor Riccardo Merendino, vicepresidente vicario della Federazione Scacchistica Italiana, e il dottor Giuseppe Cerami, presidente del Comitato Scacchistico Siciliano.

La manifestazione è stata organizzata da Francesco Lupo, insieme alla locale ASD Accademia Scacchistica Tirreno e Nebrodi, presieduta da Mirko Conti Gennaro. Positivo anche il lavoro della squadra arbitrale, diretta da Giuseppe Lo Presti e composta dai collaboratori Lorenzo Miano, Natale Cambria, Veronica Macchiarella ed Eugenio Di Liberto.

A Brolo la sfida nazionale per lo Scudetto

La competizione regionale rappresenta anche il prologo al prossimo appuntamento nazionale. Dal 30 ottobre al 2 novembre, infatti, il Palacultura di Brolo ospiterà la fase nazionale del Campionato Italiano a Squadre giovanile.

In Sicilia arriveranno formazioni provenienti da diverse regioni italiane, pronte a contendersi lo Scudetto giovanile nelle varie categorie. Per la Lilybetana Scacchi sarà quindi un'altra importante occasione per confrontarsi con realtà di livello nazionale.

Il risultato ottenuto nella fase regionale rappresenta intanto una nuova tappa nel percorso di crescita del settore giovanile della società marsalese, frutto del lavoro quotidiano di giocatori, istruttori, dirigenti e famiglie.



