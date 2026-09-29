Il mazarese Natale Manciaracina ammesso all'Accademia del Teatro alla Scala

29/09/2026 09:02:00

Da Mazara del Vallo all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Natale Manciaracina ha superato la prova di ammissione ed è stato ammesso al biennio specialistico in Didattica delle Discipline Coreutiche, indirizzo Danza Classica.

La selezione si è svolta nella sede della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano. Manciaracina ha affrontato una prova teorica e pratica davanti alla commissione dei docenti dell'Accademia.

La formazione tra Italia e Portogallo

L'ammissione arriva dopo un percorso di formazione sviluppato tra Italia e Portogallo. Per quattro anni Manciaracina ha studiato al Conservatório Internacional de Ballet e Dança – Annarella Sanchez, approfondendo la preparazione nella danza classica e avvicinandosi contemporaneamente all'insegnamento.

Proprio in Portogallo ha seguito un percorso specifico dedicato alla didattica della danza classica e ha avuto la possibilità di insegnare all'interno dello stesso Conservatorio. Esperienze nell'insegnamento sono poi proseguite anche in Italia e a Mazara del Vallo.

«Sin da piccolo sognavo di insegnare danza», racconta Manciaracina.

«La Scala era il mio obiettivo»

Dopo gli anni trascorsi all'estero, Manciaracina aveva scelto di proseguire la propria formazione in Italia. L'obiettivo era proprio l'Accademia del Teatro alla Scala.

«Mi sento così emozionato. L'Accademia del Teatro alla Scala era il mio obiettivo da molto tempo, ma volevo arrivarci con una sicurezza e una preparazione diversa, più matura e consapevole. Oggi mi sento pronto, penso che sia proprio adesso il momento. È vero: la danza ti toglie talmente tanto, ma altrettanto ti dona. Per me è stato così».

Il biennio in Didattica delle Discipline Coreutiche è dedicato alla formazione degli insegnanti di danza e affianca alla preparazione tecnica e metodologica materie come musica, anatomia, storia della danza e psicopedagogia.

Per Manciaracina comincia così una nuova fase del percorso iniziato a Mazara, proseguito per quattro anni in Portogallo e adesso approdato a Milano, con l'obiettivo di specializzarsi nell'insegnamento della danza classica.



