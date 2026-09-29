Calatafimi, inaugurato il nuovo ufficio postale 

29/09/2026 19:30:00

È stato presentato il nuovo ufficio postale di Calatafimi Segesta, al termine degli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Francesco Gruppuso e alcuni rappresentanti aziendali.

L’iniziativa Polis coinvolge circa 7 mila uffici postali nei comuni italiani con meno di 15 mila abitanti e punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, portando negli uffici postali anche diversi servizi della pubblica amministrazione.

Il Comune: «Servizi più efficienti e accessibili»

«Fin dalla presentazione del progetto Polis, ho subito colto il valore innovativo di questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Francesco Gruppuso –. Oggi accogliamo con soddisfazione il completamento degli interventi nell’ufficio postale del nostro comune, che consentono di offrire ai cittadini servizi più efficienti, accessibili e vicini alle loro esigenze, contribuendo attraverso azioni tangibili al processo di digitalizzazione e di crescita del territorio».

Passaporti e servizi della pubblica amministrazione

Tra le novità a disposizione dei cittadini c’è la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, grazie alla convenzione sottoscritta da Poste Italiane con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il documento può inoltre essere richiesto con consegna a domicilio.

L’ufficio consente inoltre di accedere ai servizi della pubblica amministrazione previsti dal progetto Polis, affiancandoli alle tradizionali attività postali e finanziarie.

«I recenti interventi strutturali di Polis hanno restituito alla cittadinanza una sede rinnovata, moderna e sempre più vicina alle loro esigenze – ha commentato Fabio Piazza, direttore della filiale di Trapani di Poste Italiane –. La presenza di nuovi servizi della pubblica amministrazione, che si affiancano ai tradizionali servizi postali e finanziari, accresce l’importante ruolo di presidio dei nostri uffici postali sui territori, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle aree interne».

Una sede più accessibile e attenta all’ambiente

Gli interventi hanno interessato anche gli spazi interni, completamente rinnovati attraverso nuovi arredi e soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. La sportelleria è stata riorganizzata con postazioni ribassate e una postazione relazionale dotata di sedute, pensata per rendere più diretto e accessibile il rapporto con gli utenti.

È stata inoltre realizzata una nuova area self-service, accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, con un ATM Postamat di ultima generazione. Il dispositivo dispone di sistemi di sicurezza, tra cui una soluzione anti-skimming contro la clonazione delle carte, oltre al lettore barcode per il pagamento dei bollettini prestampati e alle funzioni per prelievi, consultazione dei movimenti e ricariche.

Gli orari di apertura

Il rinnovato ufficio postale di Calatafimi Segesta, in via Segesta, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato il servizio è disponibile fino alle 12.35.



