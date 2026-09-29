Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Servizi
29/09/2026 19:30:00

Calatafimi, inaugurato il nuovo ufficio postale 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/calatafimi-inaugurato-il-nuovo-ufficio-postale-450.jpg

È stato presentato il nuovo ufficio postale di Calatafimi Segesta, al termine degli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Francesco Gruppuso e alcuni rappresentanti aziendali.

L’iniziativa Polis coinvolge circa 7 mila uffici postali nei comuni italiani con meno di 15 mila abitanti e punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, portando negli uffici postali anche diversi servizi della pubblica amministrazione.

Il Comune: «Servizi più efficienti e accessibili»

«Fin dalla presentazione del progetto Polis, ho subito colto il valore innovativo di questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Francesco Gruppuso –. Oggi accogliamo con soddisfazione il completamento degli interventi nell’ufficio postale del nostro comune, che consentono di offrire ai cittadini servizi più efficienti, accessibili e vicini alle loro esigenze, contribuendo attraverso azioni tangibili al processo di digitalizzazione e di crescita del territorio».

Passaporti e servizi della pubblica amministrazione

Tra le novità a disposizione dei cittadini c’è la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, grazie alla convenzione sottoscritta da Poste Italiane con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il documento può inoltre essere richiesto con consegna a domicilio.

L’ufficio consente inoltre di accedere ai servizi della pubblica amministrazione previsti dal progetto Polis, affiancandoli alle tradizionali attività postali e finanziarie.

«I recenti interventi strutturali di Polis hanno restituito alla cittadinanza una sede rinnovata, moderna e sempre più vicina alle loro esigenze – ha commentato Fabio Piazza, direttore della filiale di Trapani di Poste Italiane –. La presenza di nuovi servizi della pubblica amministrazione, che si affiancano ai tradizionali servizi postali e finanziari, accresce l’importante ruolo di presidio dei nostri uffici postali sui territori, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle aree interne».

Una sede più accessibile e attenta all’ambiente

Gli interventi hanno interessato anche gli spazi interni, completamente rinnovati attraverso nuovi arredi e soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. La sportelleria è stata riorganizzata con postazioni ribassate e una postazione relazionale dotata di sedute, pensata per rendere più diretto e accessibile il rapporto con gli utenti.

È stata inoltre realizzata una nuova area self-service, accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, con un ATM Postamat di ultima generazione. Il dispositivo dispone di sistemi di sicurezza, tra cui una soluzione anti-skimming contro la clonazione delle carte, oltre al lettore barcode per il pagamento dei bollettini prestampati e alle funzioni per prelievi, consultazione dei movimenti e ricariche.

Gli orari di apertura

Il rinnovato ufficio postale di Calatafimi Segesta, in via Segesta, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato il servizio è disponibile fino alle 12.35.



Servizi | 2026-09-29 19:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/calatafimi-inaugurato-il-nuovo-ufficio-postale-250.jpg

Calatafimi, inaugurato il nuovo ufficio postale 

È stato presentato il nuovo ufficio postale di Calatafimi Segesta, al termine degli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Francesco...







Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi